МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем
Игнатьев: ПМР рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам с Тирасполем, а не содействовать милитаризации Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Рассчитываем, что рано или поздно Европейский союз придет к осознанию того, что для достижения устойчивого урегулирования гораздо эффективнее стимулировать ответственное поведение Кишинёва в переговорном процессе и содействовать выработке практических решений в интересах населения, нежели содействовать милитаризации РМ (Республики Молдовы - ред.), которая по своей конституции должна быть нейтральным государством", - сказал Игнатьев.
Глава МИД ПМР напомнил, что Европейский союз участвует в международном переговорном формате "5+2" в статусе наблюдателя. По его словам, функционал ЕС чётко определён документом 2005 года о правах и обязанностях наблюдателей, который предусматривает содействие политическому урегулированию исключительно мирными средствами.
"ЕС обладает значительным влиянием, выступая важным торговым партнёром для обеих сторон, а также ключевым политическим союзником и неизменным донором Республики Молдова, рынком труда для сотен тысяч граждан страны", - сказал Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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