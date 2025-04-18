https://ria.ru/20250418/moldaviya-2011991055.html

МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем

МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем - РИА Новости, 18.04.2025

МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем

Приднестровье рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам с Тирасполем, а не содействовать милитаризации Молдавии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:45:00+03:00

2025-04-18T10:45:00+03:00

2025-04-18T10:46:00+03:00

в мире

кишинев

молдавия

тирасполь

виталий игнатьев

евросоюз

обсе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам с Тирасполем, а не содействовать милитаризации Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Рассчитываем, что рано или поздно Европейский союз придет к осознанию того, что для достижения устойчивого урегулирования гораздо эффективнее стимулировать ответственное поведение Кишинёва в переговорном процессе и содействовать выработке практических решений в интересах населения, нежели содействовать милитаризации РМ (Республики Молдовы - ред.), которая по своей конституции должна быть нейтральным государством", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что Европейский союз участвует в международном переговорном формате "5+2" в статусе наблюдателя. По его словам, функционал ЕС чётко определён документом 2005 года о правах и обязанностях наблюдателей, который предусматривает содействие политическому урегулированию исключительно мирными средствами. "ЕС обладает значительным влиянием, выступая важным торговым партнёром для обеих сторон, а также ключевым политическим союзником и неизменным донором Республики Молдова, рынком труда для сотен тысяч граждан страны", - сказал Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011946627.html

https://ria.ru/20250402/mid-2008978324.html

кишинев

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз, обсе