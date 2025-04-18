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МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем - РИА Новости, 18.04.2025
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10:45 18.04.2025 (обновлено: 10:46 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2011991055.html
МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем
МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем - РИА Новости, 18.04.2025
МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем
Приднестровье рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам с Тирасполем, а не содействовать милитаризации Молдавии, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:45:00+03:00
2025-04-18T10:46:00+03:00
в мире
кишинев
молдавия
тирасполь
виталий игнатьев
евросоюз
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам с Тирасполем, а не содействовать милитаризации Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Рассчитываем, что рано или поздно Европейский союз придет к осознанию того, что для достижения устойчивого урегулирования гораздо эффективнее стимулировать ответственное поведение Кишинёва в переговорном процессе и содействовать выработке практических решений в интересах населения, нежели содействовать милитаризации РМ (Республики Молдовы - ред.), которая по своей конституции должна быть нейтральным государством", - сказал Игнатьев. Глава МИД ПМР напомнил, что Европейский союз участвует в международном переговорном формате "5+2" в статусе наблюдателя. По его словам, функционал ЕС чётко определён документом 2005 года о правах и обязанностях наблюдателей, который предусматривает содействие политическому урегулированию исключительно мирными средствами. "ЕС обладает значительным влиянием, выступая важным торговым партнёром для обеих сторон, а также ключевым политическим союзником и неизменным донором Республики Молдова, рынком труда для сотен тысяч граждан страны", - сказал Игнатьев. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://ria.ru/20250418/pridnestrove-2011946627.html
https://ria.ru/20250402/mid-2008978324.html
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в мире, кишинев, молдавия, тирасполь, виталий игнатьев, евросоюз, обсе
В мире, Кишинев, Молдавия, Тирасполь, Виталий Игнатьев, Евросоюз, ОБСЕ
МИД ПМР надеется, что ЕС подтолкнет Кишинев к переговорам с Тирасполем

Игнатьев: ПМР рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Приднестровье рассчитывает, что ЕС будет стимулировать Кишинев к переговорам с Тирасполем, а не содействовать милитаризации Молдавии, заявил РИА Новости глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Рассчитываем, что рано или поздно Европейский союз придет к осознанию того, что для достижения устойчивого урегулирования гораздо эффективнее стимулировать ответственное поведение Кишинёва в переговорном процессе и содействовать выработке практических решений в интересах населения, нежели содействовать милитаризации РМ (Республики Молдовы - ред.), которая по своей конституции должна быть нейтральным государством", - сказал Игнатьев.
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Глава МИД ПМР напомнил, что Европейский союз участвует в международном переговорном формате "5+2" в статусе наблюдателя. По его словам, функционал ЕС чётко определён документом 2005 года о правах и обязанностях наблюдателей, который предусматривает содействие политическому урегулированию исключительно мирными средствами.
"ЕС обладает значительным влиянием, выступая важным торговым партнёром для обеих сторон, а также ключевым политическим союзником и неизменным донором Республики Молдова, рынком труда для сотен тысяч граждан страны", - сказал Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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