Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России
Санду обещала решить вопрос верительных грамот посла России в ближайшие недели
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в ближайшие несколько недель решит, станет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова, об этом она заявила в эфире канала Jurnal TV.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Санду ранее говорила о намерении принять верительные данные Озерова в будущем, не не уточняла, когда это состоится.
"Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем... Посмотрим в ближайшие недели как поступить", — сказала она.
При этом президент республики обвинила Москву в том, что она якобы регулярно неуважительно отзывается о территориальной целостности и суверенитете возглавляемой ей страны.
Тридцать первого марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом противоречия их деятельности дипломатическому статусу.
Российское внешнеполитическое ведомство назвало эти действия необоснованными и предупредило, что они не останутся без ответа. В МИД также подчеркнули, что посольство России в Кишиневе действует в полном соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается в дела республики. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на Москва закрыла въезд 18 молдавским депутатам. Еще нескольким сотрудникам российского посольства пришлось покинуть территорию Молдавии в 2024 году.
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