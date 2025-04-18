https://ria.ru/20250418/moldaviya-2011939838.html

Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России

Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России - РИА Новости, 18.04.2025

Санду прокомментировала ситуацию с верительными грамотами посла России

Президент Молдавии Майя Санду в ближайшие несколько недель решит, станет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова, об этом она РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T02:27:00+03:00

2025-04-18T02:27:00+03:00

2025-04-18T03:15:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

олег озеров

евгения гуцул

московский комсомолец

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655823_0:294:2828:1885_1920x0_80_0_0_3cc7170779ced3a0903a84100200d4b3.jpg

КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду в ближайшие несколько недель решит, станет ли она принимать верительные грамоты посла России в Кишиневе Олега Озерова, об этом она заявила в эфире канала Jurnal TV.Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Озерова послом в Кишиневе 10 сентября 2024 года. Санду ранее говорила о намерении принять верительные данные Озерова в будущем, не не уточняла, когда это состоится."Я не согласилась принять верительные грамоты, поскольку было совершено множество недружественных действий по отношению к нашей стране, посмотрим и проанализируем в будущем... Посмотрим в ближайшие недели как поступить", — сказала она.При этом президент республики обвинила Москву в том, что она якобы регулярно неуважительно отзывается о территориальной целостности и суверенитете возглавляемой ей страны.Тридцать первого марта МИД Молдавии объявил трех сотрудников посольства России в Кишиневе персонами нон грата под предлогом противоречия их деятельности дипломатическому статусу.Российское внешнеполитическое ведомство назвало эти действия необоснованными и предупредило, что они не останутся без ответа. В МИД также подчеркнули, что посольство России в Кишиневе действует в полном соответствии с Венской конвенцией и не вмешивается в дела республики. В августе 2023 года по решению властей Молдавии Кишинев покинули 45 сотрудников посольства России. В ответ на Москва закрыла въезд 18 молдавским депутатам. Еще нескольким сотрудникам российского посольства пришлось покинуть территорию Молдавии в 2024 году.

https://ria.ru/20250417/mid-2011802665.html

https://ria.ru/20250415/moldaviya-2011270188.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, майя санду, олег озеров, евгения гуцул, московский комсомолец, россия