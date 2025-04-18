https://ria.ru/20250418/moldavija-2012201520.html

Эксперт: международное сообщество не может защитить православных в Молдавии

Эксперт: международное сообщество не может защитить православных в Молдавии - РИА Новости, 18.04.2025

Эксперт: международное сообщество не может защитить православных в Молдавии

Международное сообщество не способно защитить права православных верующих в Молдавии, такие действия, как задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:48:00+03:00

2025-04-18T21:48:00+03:00

2025-04-18T21:48:00+03:00

религия

молдавия

задержание архиепископа маркелла в молдавии

в мире

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

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БЕЙРУТ, 18 апр - РИА Новости. Международное сообщество не способно защитить права православных верующих в Молдавии, такие действия, как задержание архиепископа Бельцкого и Фэлештского Молдавской православной церкви Маркелла необходимо фиксировать, как нарушение прав религиозных общин, заявил РИА Новости ливанский политик бывший вице-спикер парламента страны Эли Ферзли. В четверг власти Молдавии фактически не позволили Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавского руководства нарушением вероисповедальной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. "Сомневаюсь в способности международного сообщества сделать что-то в данной ситуации ввиду движущих сил, которые стоят за этим решением. Со стороны Русской православной церкви и гражданских движений в Молдавии должны последовать определенные действия с тем, чтобы не только осудить происходящее, но и декларировать все как нарушение прав человека и религиозных общин", - сказал Ферзли. По словам политика, произошедшее является "травлей" православия и попыткой подавить его русскую идентичность. И подобная практика, по его мнению, может повториться в других местах Восточной Европы. "Подобное решение направлено непосредственно против Православной Церкви, подобно тому, как это происходило ранее на Украине в отношении РПЦ. Это лишь часть хорошо организованной войны против веры, богословского и идеологического наследия этой церкви", - добавил Ферзли. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012150156.html

https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012154354.html

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молдавия, задержание архиепископа маркелла в молдавии, в мире, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл