https://ria.ru/20250418/moldavija-2012067791.html

Молдавия превращается в репрессивную страну, считает эксперт

Молдавия превращается в репрессивную страну, считает эксперт - РИА Новости, 18.04.2025

Молдавия превращается в репрессивную страну, считает эксперт

Молдавия превращается в репрессивную страну, давление на местную православную церковь, вероятно, усилится, высказал РИА Новости мнение член Совета по... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:15:00+03:00

2025-04-18T14:15:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

молдавия

богдан безпалько

евгения гуцул

марин ле пен

в мире

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Молдавия превращается в репрессивную страну, давление на местную православную церковь, вероятно, усилится, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько, комментируя фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "Ничего удивительного и нового в этом нет. На Украине поступали точно так же. Вероятно, это давление будет только усиливаться", - сказал Безпалько. Он отметил, что власти Молдавии запрещают какую-либо деятельность, в том числе ту, которая важна для большинства верующих, и тем, кто выступает в пользу единства Русской православной церкви. По мнению эксперта, Молдавия превращается в репрессивное государство. "Репрессивность может быть разной по своим масштабам - где-то устраивают массовые казни, а здесь не выпускают епископа или подвергают аресту оппозиционных политиков", - подчеркнул Безпалько. Он отметил, что такие действия, в частности арест главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул, вполне вписываются в европейские нормы и правила, напомнив о приговоре в отношении лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. "В идеальные европейские (правила - ред.), которые они декларируют, это не вписывается. И сама практика уже не вписывается в эти нормы и правила", - заключил эксперт. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012045401.html

https://ria.ru/20250418/moldavija-2012032014.html

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молдавия, богдан безпалько, евгения гуцул, марин ле пен, в мире, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл