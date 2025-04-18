https://ria.ru/20250418/moldavija-2012057290.html

Эксперт рассказал о пути Молдавии к созданию тоталитарного режима

Эксперт рассказал о пути Молдавии к созданию тоталитарного режима - РИА Новости, 18.04.2025

Эксперт рассказал о пути Молдавии к созданию тоталитарного режима

Молдавия находится на пути создания тоталитарного режима, считает профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:33:00+03:00

2025-04-18T13:33:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

молдавия

евгения гуцул

майя санду

московский комсомолец

возрождение

в мире

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Молдавия находится на пути создания тоталитарного режима, считает профессор Института медиа НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. "Ситуация в Молдове действительно внешне очень сильно напоминает ситуацию на Украине. Там ведется дело к созданию абсолютно тоталитарного режима, националистического, целью которого будет формирование унитарно-националистического государства в пределах бывшей Молдавской ССР без учета особенностей этнического устройства, политико-территориальных реалий, истории этого региона", - сказал Евстафьев в беседе с РИА Новости. По его мнению, отличия между украинским и молдавским "проектами" заключается в том, первый принадлежал Европейскому Союзу и США, а второй - только ЕС. "В рамках вот этого молдавского проекта важнейшим элементом является достаточно быстрый аншлюс Молдовы со стороны Румынии. Такого не было в украинском случае. В украинском случае действительно изначально был запланирован конфликт на востоке Украины. Это третье отличие. Этот конфликт носил бы политический, ну и ограниченный силовой характер, просто по определению. Но масштабы вооруженного противостояния на востоке Украины изначально таковыми не закладывались", - добавил эксперт. Евстафьев отметил, что ситуация в Молдавии - опасная, она изначально конструируется как военно-силовой конфликт. "Не как политический проект, некая социокультурная игра ума брюссельских бюрократов, но именно как военно-силовой конфликт, направленный против России и против российского присутствия на Черном море. В этом смысле это, конечно, достаточно людоедская история", - заключил он. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти, точку зрения на политические события в стране власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов. Оппозиция в Молдавии с мая 2022 года проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду - неформального лидера правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты среди прочего обвиняют власти в давлении на оппозицию: в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием.

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011927470.html

https://ria.ru/20250417/gutsul-2011873694.html

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011397191.html

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молдавия, евгения гуцул, майя санду, московский комсомолец, возрождение, в мире, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл