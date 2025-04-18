https://ria.ru/20250418/moldavija-2012040688.html
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа - РИА Новости, 18.04.2025
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим, заявив, что тот якобы несвоевременно... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:38:00+03:00
2025-04-18T12:38:00+03:00
2025-04-18T12:39:00+03:00
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим, заявив, что тот якобы несвоевременно явился в аэропорт, сообщает молдавский портал NewsMaker. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "В связи с праздниками поток пассажиров в аэропорту существенно возрастает. И пограничная полиция рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт за три часа до вылета. В данном случае в отношении этого лица провели стандартные процедуры проверки. Но из-за того что он явился в аэропорт позже, чем полагается, проверку закончили после того, как завершилась посадка на самолет", - приводят издание слова пресс-секретаря погранполиции Илоны Раилян. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012032014.html
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в мире, молдавия, московский комсомолец
Религия, В мире, Молдавия, Московский комсомолец
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Погранполиция Молдавии заявила, что архиепископ несвоевременно явился в аэропорт
КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости.
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим, заявив, что тот якобы несвоевременно явился в аэропорт, сообщает молдавский портал
NewsMaker.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
"В связи с праздниками поток пассажиров в аэропорту существенно возрастает. И пограничная полиция рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт за три часа до вылета. В данном случае в отношении этого лица провели стандартные процедуры проверки. Но из-за того что он явился в аэропорт позже, чем полагается, проверку закончили после того, как завершилась посадка на самолет", - приводят издание слова пресс-секретаря погранполиции Илоны Раилян.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.