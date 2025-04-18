Рейтинг@Mail.ru
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
12:38 18.04.2025 (обновлено: 12:39 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012040688.html
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа - РИА Новости, 18.04.2025
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим, заявив, что тот якобы несвоевременно... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:38:00+03:00
2025-04-18T12:39:00+03:00
религия
в мире
молдавия
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916068637_0:0:550:310_1920x0_80_0_0_aae4d37a41a2fb93867bf8416d92e55f.jpg
КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим, заявив, что тот якобы несвоевременно явился в аэропорт, сообщает молдавский портал NewsMaker. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "В связи с праздниками поток пассажиров в аэропорту существенно возрастает. И пограничная полиция рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт за три часа до вылета. В данном случае в отношении этого лица провели стандартные процедуры проверки. Но из-за того что он явился в аэропорт позже, чем полагается, проверку закончили после того, как завершилась посадка на самолет", - приводят издание слова пресс-секретаря погранполиции Илоны Раилян. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012032014.html
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916068637_53:0:525:354_1920x0_80_0_0_03730b5b82635b68f92488a234f8b312.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, московский комсомолец
Религия, В мире, Молдавия, Московский комсомолец
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа

Погранполиция Молдавии заявила, что архиепископ несвоевременно явился в аэропорт

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа Маркелла за Благодатным огнем в Иерусалим, заявив, что тот якобы несвоевременно явился в аэропорт, сообщает молдавский портал NewsMaker.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Молдавии обвинили власти во враждебности к православной церкви
12:17
"В связи с праздниками поток пассажиров в аэропорту существенно возрастает. И пограничная полиция рекомендует пассажирам приезжать в аэропорт за три часа до вылета. В данном случае в отношении этого лица провели стандартные процедуры проверки. Но из-за того что он явился в аэропорт позже, чем полагается, проверку закончили после того, как завершилась посадка на самолет", - приводят издание слова пресс-секретаря погранполиции Илоны Раилян.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркелу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
09:42
 
РелигияВ миреМолдавияМосковский комсомолец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала