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"Брюссельская петля": депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС - РИА Новости, 18.04.2025
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11:56 18.04.2025 (обновлено: 12:12 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012018538.html
"Брюссельская петля": депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС
"Брюссельская петля": депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС - РИА Новости, 18.04.2025
"Брюссельская петля": депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС
Непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не по пути с Молдавией в стремлении стать членом Евросоюза, считает депутат Верховного Совета ПМР,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:56:00+03:00
2025-04-18T12:12:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не по пути с Молдавией в стремлении стать членом Евросоюза, считает депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Сафонов. "Нам не пути с Молдавией. У нас с Кишиневом разные векторы внешнего развития. Но есть и некие общие цели. Мир? Безусловно! Гарантии от новой войны? Несомненно! Но никак не засовывание головы в брюссельскую петлю", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). По его словам, время, когда Кишинев был главным и диктовал свои условия, прошло навсегда. В 1990 году Советская Молдавия так же распалась, как и СССР. "Мы в Евросоюз не собираемся. В Румынию, которая уже в ЕС, - тоже. Мы демонтировать свою государственность и отказываться от защиты союзной нам армии России и её миротворцев (наряду с миротворцами Молдавии и Приднестровья) не будем", - отметил приднестровский депутат. По его словам, в Тирасполе видят свое будущее не в ЕС, а в Евразии. "Приднестровью интересен Евразийский интеграционный проект, который сохраняет производство в промышленности и АПК, создает рабочие места в странах-членах этого Сообщества, а не вырождающийся гадюшник, где предписывают длину выращенных огурцов", - считает Сафонов. Он уточнил, что по поводу так называемой реинтеграции с Молдавией приднестровцы не видят смысла возвращаться в начало 90-х и рисковать своими жизнями в случае, если какой-то новый "гордый румын" отдаст приказ подавить "сепаров". "Нет смысла говорить и о какой-то демилитаризации республики. У нас в ПМР своя армия, милиция, госбезопасность, своя внешняя политика и свои союзники. И менять это положение оснований нет", - заметил депутат. "У ПМР свой путь. Это евразийский проект. Он разумен, позволяет участвовать в новом сближении народов бывшего Союза и, что очень важно, даёт возможность сохранить реальный сектор экономики и наши ментальные ценности без ущерба для подлинных инноваций. Так пусть же каждый из нас, я имею в виду Тирасполь и Кишинев, делает свои шаги самостоятельно", - подчеркнул Сафонов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2011991055.html
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Молдавия, Кишинев, Россия, Евросоюз, Facebook
"Брюссельская петля": депутат ПМР осудил стремление Кишинева попасть в ЕС

Депутат ПМР Сафонов обозначил разные векторы внешнего развития ПМР и Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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ТИРАСПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) не по пути с Молдавией в стремлении стать членом Евросоюза, считает депутат Верховного Совета ПМР, политолог Андрей Сафонов.
"Нам не пути с Молдавией. У нас с Кишиневом разные векторы внешнего развития. Но есть и некие общие цели. Мир? Безусловно! Гарантии от новой войны? Несомненно! Но никак не засовывание головы в брюссельскую петлю", - написал Сафонов на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
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По его словам, время, когда Кишинев был главным и диктовал свои условия, прошло навсегда. В 1990 году Советская Молдавия так же распалась, как и СССР. "Мы в Евросоюз не собираемся. В Румынию, которая уже в ЕС, - тоже. Мы демонтировать свою государственность и отказываться от защиты союзной нам армии России и её миротворцев (наряду с миротворцами Молдавии и Приднестровья) не будем", - отметил приднестровский депутат.
По его словам, в Тирасполе видят свое будущее не в ЕС, а в Евразии. "Приднестровью интересен Евразийский интеграционный проект, который сохраняет производство в промышленности и АПК, создает рабочие места в странах-членах этого Сообщества, а не вырождающийся гадюшник, где предписывают длину выращенных огурцов", - считает Сафонов.
Он уточнил, что по поводу так называемой реинтеграции с Молдавией приднестровцы не видят смысла возвращаться в начало 90-х и рисковать своими жизнями в случае, если какой-то новый "гордый румын" отдаст приказ подавить "сепаров". "Нет смысла говорить и о какой-то демилитаризации республики. У нас в ПМР своя армия, милиция, госбезопасность, своя внешняя политика и свои союзники. И менять это положение оснований нет", - заметил депутат. "У ПМР свой путь. Это евразийский проект. Он разумен, позволяет участвовать в новом сближении народов бывшего Союза и, что очень важно, даёт возможность сохранить реальный сектор экономики и наши ментальные ценности без ущерба для подлинных инноваций. Так пусть же каждый из нас, я имею в виду Тирасполь и Кишинев, делает свои шаги самостоятельно", - подчеркнул Сафонов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
* запрещена в РФ как экстремистская
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2 апреля, 20:02
 
МолдавияКишиневРоссияЕвросоюзFacebook
 
 
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