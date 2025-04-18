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Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
09:49 18.04.2025 (обновлено: 10:27 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль
Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в заявлении в Telegram-канале назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:49:00+03:00
2025-04-18T10:27:00+03:00
религия
молдавия
кишинев
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
владимир путин
русская православная церковь
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в заявлении в Telegram-канале назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем. Накануне иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс. "Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершенным режимом Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны", — заявили социалисты. В дни Страстной недели, накануне Светлого Христова Воскресения, власть совершает публичное унижение архипастыря, возглавляющего одну из епархий Молдавской митрополии, подчеркнули в партии. "Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдовы со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью", — считают авторы заявления. Партия социалистов потребовала немедленных публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. В том же аэропорту 25 марта задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд в итоге отправил под домашний арест на 30 суток. Гуцул назвала свое задержание звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии и призвала президентов России и Турции помочь в решении кризиса.
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
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молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, владимир путин, русская православная церковь, румынская православная церковь
Религия, Молдавия, Кишинев, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Владимир Путин, Русская православная церковь, Румынская православная церковь
Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль

В Молдавии назвали срыв поездки архиепископа за Благодатным огнем актом террора

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в заявлении в Telegram-канале назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем.
Накануне иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
09:42
"Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершенным режимом Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны", — заявили социалисты.
В дни Страстной недели, накануне Светлого Христова Воскресения, власть совершает публичное унижение архипастыря, возглавляющего одну из епархий Молдавской митрополии, подчеркнули в партии.
«
"Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдовы со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью", — считают авторы заявления.
Партия социалистов потребовала немедленных публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий.
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В РПЦ прокомментировали возможное закрытие Православной церкви Молдавии
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Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей.
В том же аэропорту 25 марта задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд в итоге отправил под домашний арест на 30 суток. Гуцул назвала свое задержание звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии и призвала президентов России и Турции помочь в решении кризиса.
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