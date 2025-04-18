https://ria.ru/20250418/moldavija-2011975308.html

Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль

Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль - РИА Новости, 18.04.2025

Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в заявлении в Telegram-канале назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:49:00+03:00

2025-04-18T09:49:00+03:00

2025-04-18T10:27:00+03:00

религия

молдавия

кишинев

гагаузия

евгения гуцул

майя санду

владимир путин

русская православная церковь

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в заявлении в Telegram-канале назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем. Накануне иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс. "Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершенным режимом Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны", — заявили социалисты. В дни Страстной недели, накануне Светлого Христова Воскресения, власть совершает публичное унижение архипастыря, возглавляющего одну из епархий Молдавской митрополии, подчеркнули в партии. "Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдовы со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью", — считают авторы заявления. Партия социалистов потребовала немедленных публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом. В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий. Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью. Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. В том же аэропорту 25 марта задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд в итоге отправил под домашний арест на 30 суток. Гуцул назвала свое задержание звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии и призвала президентов России и Турции помочь в решении кризиса.

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20240829/tserkov-1969339884.html

https://ria.ru/20240909/rpts-1971644311.html

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гагаузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, владимир путин, русская православная церковь, румынская православная церковь