Молдавская оппозиция прокомментировала срыв поездки архиепископа в Израиль
В Молдавии назвали срыв поездки архиепископа за Благодатным огнем актом террора
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов Молдавии в заявлении в Telegram-канале назвала актом духовного террора фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем.
Накануне иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
"Партия социалистов Республики Молдова выражает крайнее возмущение в связи с беспрецедентным актом духовного террора, совершенным режимом Майи Санду в международном аэропорту Кишинева в отношении архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Это осознанная диверсия, направленная на дискредитацию и подавление канонической Православной церкви Молдовы — крупнейшей религиозной конфессии страны", — заявили социалисты.
В дни Страстной недели, накануне Светлого Христова Воскресения, власть совершает публичное унижение архипастыря, возглавляющего одну из епархий Молдавской митрополии, подчеркнули в партии.
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"Это моральное падение режима, которому не может быть нравственных и человеческих оправданий. Это объявление войны православному большинству Молдовы со стороны антинародного режима, давно утратившего всякую связь с национальной идентичностью", — считают авторы заявления.
Партия социалистов потребовала немедленных публичных объяснений от руководства пограничной службы и официальных извинений перед архиепископом Маркеллом.
В этом году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей — представители Молдавской и Бессарабской митрополий.
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Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей.
В том же аэропорту 25 марта задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд в итоге отправил под домашний арест на 30 суток. Гуцул назвала свое задержание звеном в цепи кампании по уничтожению Гагаузской автономии и призвала президентов России и Турции помочь в решении кризиса.
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