https://ria.ru/20250418/mo-2012053376.html

Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков

Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков - РИА Новости, 18.04.2025

Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих и два танка, сообщили в РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:19:00+03:00

2025-04-18T13:19:00+03:00

2025-04-18T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

сша

франция

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113."Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США, Caesar производства Франции и Krab польского производства", - добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

сша

франция

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)