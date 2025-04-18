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Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 18.04.2025 (обновлено: 13:22 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/mo-2012053376.html
Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков
Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков - РИА Новости, 18.04.2025
Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих и два танка, сообщили в РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:19:00+03:00
2025-04-18T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
сша
франция
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113."Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США, Caesar производства Франции и Krab польского производства", - добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, сша, франция, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, США, Франция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Потери ВСУ в зоне "Центра" составили более 2680 боевиков

МО: потери ВСУ в зоне Центра составили свыше 2680 боевиков и два танка

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль два населенных пункта в ДНР, ВСУ потеряли более 2680 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, потери украинских войск за этот период составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113.
"Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin производства США, Caesar производства Франции и Krab польского производства", - добавили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСШАФранцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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