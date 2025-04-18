https://ria.ru/20250418/mo-2012052891.html

Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине

Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине - РИА Новости, 18.04.2025

Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине

Российские Вооружённые Силы утром в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам производства БПЛА Украины и... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:16:00+03:00

2025-04-18T13:16:00+03:00

2025-04-18T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы утром в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам производства БПЛА Украины и объектам инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке российского ведомства за период с 12 по 18 апреля.Кроме того, за этот период были нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами."В результате… поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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