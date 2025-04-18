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Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 18.04.2025 (обновлено: 13:25 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/mo-2012052891.html
Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине
Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине - РИА Новости, 18.04.2025
Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине
Российские Вооружённые Силы утром в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам производства БПЛА Украины и... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:16:00+03:00
2025-04-18T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы утром в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам производства БПЛА Украины и объектам инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке российского ведомства за период с 12 по 18 апреля.Кроме того, за этот период были нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами."В результате… поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Минобороны сообщило о поражении производственных площадок БПЛА на Украине

МО: групповой удар совершен по производственным площадкам БПЛА на Украине

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Российские Вооружённые Силы утром в пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по ключевым объектам производства БПЛА Украины и объектам инфраструктуры военных аэродромов, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке российского ведомства за период с 12 по 18 апреля.
Кроме того, за этот период были нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами.
"В результате… поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссия
 
 
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