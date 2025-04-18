Митрополит СПЦ призвал к прекращению насилия над православной церковью
Митрополит Иоанникий призвал прекратить насилие над канонической УПЦ на Украине
© Фото : Православна Митрополија црногорско-приморскаМитрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Иоанникий
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Иоанникий . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий призвал к установлению мира на Украине и в Палестине и прекращению насилия над православной церковью на Украине и в Эстонии в своем пасхальном послании, которое опубликовала митрополия.
Патриарх Сербский Порфирий выразил решительную поддержку УПЦ
24 августа 2024, 19:22
"Помолимся усердно, братья и сестры, воскресшему Господу, чтобы благословил тех, кто начал диалог, пусть он их вразумит своей мудростью, чтобы установили постоянный и справедливый мир на Украине и в Палестине. Чтобы такой мир был достигнут, необходимо срочно прекратить насилие над духовенством, отъем храмов, осквернение святынь и угрозы религиозным правам и свободам, которые нынешние власти на Украине проводят над канонической Украинской православной церковью. К сожалению, по тому же образцу готовится и государственный террор над Эстонской православной церковью, где местные власти готовят закон о запрете церкви с многовековой историей евангельского служения в этой стране. Гонения на Церковь в этих странах с целью насильственного изменения религиозной идентичности православного народа представляют собой позор для всего просвещенного мира, особенно для Европы как колыбели цивилизации и правового порядка", - говорится в послании митрополита Иоанникия.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.