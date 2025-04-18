https://ria.ru/20250418/mitropolit-2012133407.html

Митрополит СПЦ призвал к прекращению насилия над православной церковью

Митрополит СПЦ призвал к прекращению насилия над православной церковью - РИА Новости, 18.04.2025

Митрополит СПЦ призвал к прекращению насилия над православной церковью

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий призвал к установлению мира на Украине и в Палестине и прекращению насилия над... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:17:00+03:00

2025-04-18T17:17:00+03:00

2025-04-18T17:17:00+03:00

религия

украина

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владимир зеленский

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московский патриархат

служба безопасности украины

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БЕЛГРАД, 18 апр - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий призвал к установлению мира на Украине и в Палестине и прекращению насилия над православной церковью на Украине и в Эстонии в своем пасхальном послании, которое опубликовала митрополия. В своем праздничном обращении владыка Иоанникий отметил важность начатого диалога "самых влиятельных государств мира" о возвращении мира конфликтующим народам. По словам иерарха СПЦ, картины вооруженных конфликтов на Украине и в Палестине "ужасающие и апокалиптичные". "Помолимся усердно, братья и сестры, воскресшему Господу, чтобы благословил тех, кто начал диалог, пусть он их вразумит своей мудростью, чтобы установили постоянный и справедливый мир на Украине и в Палестине. Чтобы такой мир был достигнут, необходимо срочно прекратить насилие над духовенством, отъем храмов, осквернение святынь и угрозы религиозным правам и свободам, которые нынешние власти на Украине проводят над канонической Украинской православной церковью. К сожалению, по тому же образцу готовится и государственный террор над Эстонской православной церковью, где местные власти готовят закон о запрете церкви с многовековой историей евангельского служения в этой стране. Гонения на Церковь в этих странах с целью насильственного изменения религиозной идентичности православного народа представляют собой позор для всего просвещенного мира, особенно для Европы как колыбели цивилизации и правового порядка", - говорится в послании митрополита Иоанникия. По его словам, когда речь идет о нарушении религиозных прав и свобод, необходимо обратить внимание и на многолетние угрозы сербскому народу в Косово и Метохии со стороны косовоалбанских властей в Приштине. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20240824/patriarh-1968270597.html

https://ria.ru/20250301/ukraina-2002372253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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