https://ria.ru/20250418/minoborony-2012087623.html

ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам

ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам - РИА Новости, 18.04.2025

ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам

ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T15:21:00+03:00

2025-04-18T15:21:00+03:00

2025-04-18T16:31:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

воронежская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

владимир путин

газпром

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России."Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в релизе.Противник атаковал объекты:Удары ВСУ по энергообъектамПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html

https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html

https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html

россия

воронежская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, владимир путин, газпром, владимир зеленский, киев, дональд трамп