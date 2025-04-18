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ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:21 18.04.2025 (обновлено: 16:31 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/minoborony-2012087623.html
ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам
ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам - РИА Новости, 18.04.2025
ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам
ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:21:00+03:00
2025-04-18T16:31:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
воронежская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
владимир путин
газпром
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России."Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в релизе.Противник атаковал объекты:Удары ВСУ по энергообъектамПрезидент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20250412/moratoriy-2010853805.html
https://ria.ru/20250417/sryv-2011726623.html
https://ria.ru/20250418/nebenzya-2011931402.html
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россия, воронежская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, владимир путин, газпром, владимир зеленский, киев, дональд трамп
Россия, Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Газпром, Владимир Зеленский, Киев, Дональд Трамп
ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам

Минобороны: ВСУ за сутки атаковали энергообъекты в четырех регионах

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России.
"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в релизе.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Россия передает США данные о нарушении Украиной моратория на удары
12 апреля, 09:12
Противник атаковал объекты:
  • в Белгородской области — ночью в четверг из-за обстрела отключилась высоковольтная линия, без света осталась часть жителей Ракитянского района;
  • в Курской области — ночью в четверг из-за украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская — Клюква № 2";
  • в Брянской области — накануне днем вражеский дрон вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию, электричество пропало у части жителей села Троебортное Севского района;
  • в Воронежской области — утром в пятницу беспилотник ВСУ повредил газопровод ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в селе Подгорное.
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Британии назвали причину срыва моратория на удары по инфраструктуре
17 апреля, 06:59

Удары ВСУ по энергообъектам

Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.
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Вчера, 00:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоронежская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВладимир ПутинГазпромВладимир ЗеленскийКиевДональд Трамп
 
 
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