ВСУ нанесли новые удары по российским энергетическим объектам
Минобороны: ВСУ за сутки атаковали энергообъекты в четырех регионах
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. ВСУ нанесли удары по объектам энергетики в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, сообщили в Минобороны России.
"Киевский режим продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки зафиксированы четыре атаки ВСУ на объекты российской энергетики", — говорится в релизе.
Противник атаковал объекты:
- в Белгородской области — ночью в четверг из-за обстрела отключилась высоковольтная линия, без света осталась часть жителей Ракитянского района;
- в Курской области — ночью в четверг из-за украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 110 киловольт "Сеймская — Клюква № 2";
- в Брянской области — накануне днем вражеский дрон вывел из строя комплектную трансформаторную подстанцию, электричество пропало у части жителей села Троебортное Севского района;
- в Воронежской области — утром в пятницу беспилотник ВСУ повредил газопровод ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в селе Подгорное.
Удары ВСУ по энергообъектам
Президент Владимир Путин 18 марта в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал военным такую команду. Владимир Зеленский также обещал, что Киев поддержит это предложение.
Двадцать четвертого марта в Эр-Рияде состоялась экспертная встреча технических команд России и США. На ней стороны договорились о временном моратории на удары по энергообъектам в России и на Украине.
Запрет распространился на нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, электростанции, подстанции, трансформаторы, распределители, АЭС и дамбы гидроэлектростанций.
В Кремле позднее заявили, что Киев, по сути, не присоединился к мораторию и регулярно нарушал договоренности, подобные действия — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Владимира Зеленского.