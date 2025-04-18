https://ria.ru/20250418/minoborony-2012076353.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье более 225 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, боевую бронированную машину,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:43:00+03:00

2025-04-18T14:43:00+03:00

2025-04-18T14:47:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье более 225 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 005 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 боевых бронированных машин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)