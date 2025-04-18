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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.04.2025
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14:43 18.04.2025 (обновлено: 14:47 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/minoborony-2012076353.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 18.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье более 225 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, боевую бронированную машину,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:43:00+03:00
2025-04-18T14:47:00+03:00
курская область
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье более 225 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 005 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 боевых бронированных машин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250418/plennye-2011978657.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 225 человек в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки в курском пограничье более 225 боевиков ВСУ, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен при выходе из окружения в Курской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Минобороны показало кадры с группой ВСУ, сдавшейся в плен в Курской области
Вчера, 10:01
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 005 военнослужащих, 410 танков, 334 боевые машины пехоты, 307 бронетранспортеров, 2278 боевых бронированных машин, 2740 автомобилей, 619 артиллерийских орудий, 57 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 125 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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