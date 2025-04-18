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На Украине заявили о нехватке средств на базовую общевойсковую подготовку - РИА Новости, 18.04.2025
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14:06 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/ministr-2012066092.html
На Украине заявили о нехватке средств на базовую общевойсковую подготовку
На Украине заявили о нехватке средств на базовую общевойсковую подготовку - РИА Новости, 18.04.2025
На Украине заявили о нехватке средств на базовую общевойсковую подготовку
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой пожаловался на отсутствие средств для проведения базовой общевойсковой подготовки в вузах, по его словам, в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:06:00+03:00
2025-04-18T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой пожаловался на отсутствие средств для проведения базовой общевойсковой подготовки в вузах, по его словам, в 2025 году на это потребуется 3,1 миллиона долларов. Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в июне прошлого года сообщал, что правительство Украины утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование. Позднее издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление кабинета министров Украины сообщало, что украинские студенты, которые откажутся от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из вузов. "Сейчас дополнительного финансирования на эту цель (базовую общевойсковую подготовку – ред.) мы не имеем и финансируем это из резерва министерства образования. Потребность на реализацию только в 2025 году – 130 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов – ред.)", - сказал Лисовой, выступая пятницу в Верховной раде. Видео выступления опубликовал телеканал "Эспрессо" в своем Telegram-канале. Министр добавил, что в этом году базовую общевойсковую подготовку должны пройти 75-80 тысяч студентов мужского пола. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, страна.ua
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Страна.ua
На Украине заявили о нехватке средств на базовую общевойсковую подготовку

На базовую общевойсковую подготовку в вузах на Украине не хватает средств

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой пожаловался на отсутствие средств для проведения базовой общевойсковой подготовки в вузах, по его словам, в 2025 году на это потребуется 3,1 миллиона долларов.
Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в июне прошлого года сообщал, что правительство Украины утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки сотрудников полиции и граждан, получающих высшее образование. Позднее издание "Страна.ua" со ссылкой на постановление кабинета министров Украины сообщало, что украинские студенты, которые откажутся от прохождения базовой общевойсковой подготовки, могут быть отчислены из вузов.
"Сейчас дополнительного финансирования на эту цель (базовую общевойсковую подготовку – ред.) мы не имеем и финансируем это из резерва министерства образования. Потребность на реализацию только в 2025 году – 130 миллионов гривен (3,1 миллиона долларов – ред.)", - сказал Лисовой, выступая пятницу в Верховной раде. Видео выступления опубликовал телеканал "Эспрессо" в своем Telegram-канале.
Министр добавил, что в этом году базовую общевойсковую подготовку должны пройти 75-80 тысяч студентов мужского пола.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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