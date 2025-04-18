https://ria.ru/20250418/ministr-2011964315.html

Министр обороны Японии рассказал о тратах на военные базы США

Министр обороны Японии рассказал о тратах на военные базы США - РИА Новости, 18.04.2025

Министр обороны Японии рассказал о тратах на военные базы США

Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил в ходе пресс-конференции, что не видит оснований вносить какие-либо изменения в действующее соглашение с США о... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:58:00+03:00

2025-04-18T08:58:00+03:00

2025-04-18T08:58:00+03:00

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ТОКИО, 18 апр - РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил в ходе пресс-конференции, что не видит оснований вносить какие-либо изменения в действующее соглашение с США о распределении расходов на содержание американских военных баз, а вопрос финансирования должен обсуждаться отдельно от проблемы пошлин. Министр напомнил, что действующее соглашение охватывает период с 2022 по 2026 финансовый год, который завершится 31 марта 2027 года. "Расходы (на содержание американских баз - ред.) должным образом распределяются на основании действующего соглашения. Расходы до конца следующего финансового года были уже покрыты. Соглашение ещё действует, поэтому мы не видим оснований вносить какие-либо изменения на данном этапе", - подчеркнул он. По словам Накатани, Япония "уже оказывает максимальную поддержку в плане распределения бремени". Комментируя возможность того, что американская сторона может поднять вопросы обороны в ходе переговоров по тарифам, министр заявил, что их следует обсуждать отдельно. "Это отдельный вопрос, не связанный с тарифами", - сказал он. Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого срока выступал за то, чтобы Япония увеличила расходы на содержание американских баз более чем в четыре раза. В четверг состоялся первый раунд переговоров Японии и США по теме американских пошлин. Японию представлял министр по восстановлению экономики Японии Рёсэй Акадзава, а США - министр финансов Скотт Бессент. До переговоров Акадзава встретился с Трампом. Президент США заявил, что на встрече в Белом доме с делегацией Японии стороны достигли "большого прогресса" в переговорах о сделке по торговле. В свою очередь, премьер Японии Сигэру Исиба назвал состоявшиеся в США переговоры двух стран по поводу пошлин "конструктивными и откровенными", но выразил мнение, что дальнейшие обсуждения не будут простыми. Второй раунд переговоров должен состояться до конца апреля. Также не исключается, что министр финансов Японии Кацунобу Като вскоре проведет встречу с главой минфина США.

https://ria.ru/20250416/japonija-2011526603.html

https://ria.ru/20250416/gruppa-2011523143.html

https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html

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в мире, япония, сша, гэн накатани, дональд трамп, скотт бессент