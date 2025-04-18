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Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США - РИА Новости, 18.04.2025
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12:29 18.04.2025 (обновлено: 12:39 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/minekonomiki-2012037503.html
Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США
Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США - РИА Новости, 18.04.2025
Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США
Подписанный меморандум между Украиной и США, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долга Киевом за РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:29:00+03:00
2025-04-18T12:39:00+03:00
украина
сша
киев
тарас качка
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада украины
евросоюз
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Подписанный меморандум между Украиной и США, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долга Киевом за предоставленную Вашингтоном помощь, заявил в пятницу заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи. Как это правильно прописать – задача для нас, на моей памяти - это самое сложное в плане деликатности и сложности механизмов. При этом там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что Украина и США достигли взаимопонимания о том, что украинскому парламенту необходимо ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых. "Все будет представлено в парламенте и заработает только после получения согласия Верховной рады", - подчеркнул Качка. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html
https://ria.ru/20250418/ukraina-2012016279.html
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украина, сша, киев, тарас качка, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, в мире
Украина, США, Киев, Тарас Качка, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Евросоюз, В мире
Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США

Качка: меморандум с США не предусматривает возврата долга

© Фото : @taras.kachkaЗамминистра экономики Украины Тарас Качка
Замминистра экономики Украины Тарас Качка - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : @taras.kachka
Замминистра экономики Украины Тарас Качка. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Подписанный меморандум между Украиной и США, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долга Киевом за предоставленную Вашингтоном помощь, заявил в пятницу заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка.
Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В Раде раскрыли подробности подписания соглашения об ископаемых
10:29
"Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи. Как это правильно прописать – задача для нас, на моей памяти - это самое сложное в плане деликатности и сложности механизмов. При этом там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада".
Он также добавил, что Украина и США достигли взаимопонимания о том, что украинскому парламенту необходимо ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых. "Все будет представлено в парламенте и заработает только после получения согласия Верховной рады", - подчеркнул Качка.
Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Замминистра экономики Украины обозначил дату переговоров с США по минералам
11:47
 
УкраинаСШАКиевТарас КачкаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВ мире
 
 
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