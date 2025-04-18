https://ria.ru/20250418/minekonomiki-2012037503.html

Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США

Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США - РИА Новости, 18.04.2025

Замминистра экономики Украины раскрыл детали меморандума с США

Подписанный меморандум между Украиной и США, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долга Киевом за РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:29:00+03:00

2025-04-18T12:29:00+03:00

2025-04-18T12:39:00+03:00

украина

сша

киев

тарас качка

владимир зеленский

дональд трамп

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Подписанный меморандум между Украиной и США, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых, не предусматривает возвращение долга Киевом за предоставленную Вашингтоном помощь, заявил в пятницу заместитель главы украинского министерства экономики Тарас Качка. Первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко ранее сообщала, что США и Украина подписали меморандум, подтверждающий намерение заключить соглашение о полезных ископаемых. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк со ссылкой на подписанный меморандум о намерениях ранее в пятницу сообщал, что США и Украина планируют до 26 апреля завершить работу по соглашению об ископаемых. "Никто не говорит, и США тоже, что это долг, который мы должны возвращать. Речь идет о том, что конструкция должна быть такой, что от деятельности фонда и дальнейших инвестиций стороны заработают по меньшей мере столько, сколько предоставлялось помощи. Как это правильно прописать – задача для нас, на моей памяти - это самое сложное в плане деликатности и сложности механизмов. При этом там нет скрытого признания долга или требования что-то возвращать, ни в коем случае", - сказал Качка в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что Украина и США достигли взаимопонимания о том, что украинскому парламенту необходимо ратифицировать соглашение о сделке по добыче полезных ископаемых. "Все будет представлено в парламенте и заработает только после получения согласия Верховной рады", - подчеркнул Качка. Украинские СМИ ранее писали, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011985822.html

https://ria.ru/20250418/ukraina-2012016279.html

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украина, сша, киев, тарас качка, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада украины, евросоюз, в мире