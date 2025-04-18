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МИД России прокомментировал угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus - РИА Новости, 19.04.2025
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22:50 18.04.2025 (обновлено: 01:52 19.04.2025)
https://ria.ru/20250418/mid-2012206156.html
МИД России прокомментировал угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus
МИД России прокомментировал угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus - РИА Новости, 19.04.2025
МИД России прокомментировал угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus
Угрозы передать немецкие ракеты Taurus киевскому режиму являются элементом торга и давления Евросоюза на США, а появление контингента НАТО на Украине не... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-18T22:50:00+03:00
2025-04-19T01:52:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Угрозы передать немецкие ракеты Taurus киевскому режиму являются элементом торга и давления Евросоюза на США, а появление контингента НАТО на Украине не останется без негативных последствий, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку ФРГ крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. Немецкий министр обороны Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. "Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа", - сказал Масленников в эфире телеканала "Россия 24". Директор департамента также отметил, что дискуссия вокруг ракет Taurus показывает стремление Германии и других ее союзников по НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины. "Фактически, европейские ястребы ведут дело к возможности своего уже прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима. Мы не раз повторяли, и я думаю, что пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия", - добавил Масленников. В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, поскольку "без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна". Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250414/merts-2011201101.html
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украина, россия, германия, фридрих мерц, борис писториус, мария захарова, хдс/хсс, нато, ard, в мире
Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Борис Писториус, Мария Захарова, ХДС/ХСС, НАТО, ARD, В мире
МИД России прокомментировал угрозы Германии передать Киеву ракеты Taurus

МИД РФ предупредил НАТО о последствиях при появлении ее контингента на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Угрозы передать немецкие ракеты Taurus киевскому режиму являются элементом торга и давления Евросоюза на США, а появление контингента НАТО на Украине не останется без негативных последствий, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Ранее лидер блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку ФРГ крылатых ракет Taurus Украине, при этом, по его словам, это должно быть согласовано с европейскими партнерами. Немецкий министр обороны Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
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"Я думаю, что это элемент давления не только на нас, но и, действительно, на переговорный процесс, на американцев, это элемент торга за место за столом переговоров, к которому так одержимо стремится Европа", - сказал Масленников в эфире телеканала "Россия 24".
Директор департамента также отметил, что дискуссия вокруг ракет Taurus показывает стремление Германии и других ее союзников по НАТО к дальнейшей конфронтации вокруг Украины.
"Фактически, европейские ястребы ведут дело к возможности своего уже прямого вовлечения в вооруженный конфликт с Россией на стороне бандеровского режима. Мы не раз повторяли, и я думаю, что пока нас не хотят слышать, мы еще не раз повторим, что появление на территории Украины военных контингентов государств НАТО для нас категорически неприемлемо и будет иметь для них негативные последствия", - добавил Масленников.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что руководство в Москве будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Германии в боевых действиях на стороне Украины, поскольку "без непосредственной помощи военнослужащих бундесвера боевая стрельба этими крылатыми ракетами невозможна".
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Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В МИД отреагировали на возможную поставку Taurus Украине
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