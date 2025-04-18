Мэр Белгорода вступил в добровольческий отряд "БАРС-Белгород"
Мэр Белгорода Демидов объявил о намерении вступить в отряд БАРС-Белгород
Валентин Демидов. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил в своем Telegram-канале о решении вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород".
"Дорогие друзья, иду на службу в добровольческое формирование " БАРС-Белгород". Белгород сталкивается с военными угрозами на протяжении нескольких лет. Мы пережили и преодолели последствия страшных террористических атак ВСУ. Постоянно взаимодействуем с теми подразделениями, которые защищают наш город и регион. Одно из них - "БАРС-Белгород", - написал Демидов.
Он выразил уверенность в том, что опыт, полученный на учебно-тренировочных полигонах и при взаимодействии внутри подразделений, будет полезен в его дальнейшей работе на посту мэра.
"Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород... Готов к выполнению задач, которые стоят перед добровольческим формированием. С понедельника выхожу на службу", - добавил чиновник.
В мэрии сообщили РИА Новости, что временно исполнять обязанности мэра будет замглавы администрации города, руководитель департамента экономического развития Игорь Григоренко.
Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента России Владимира Путина. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.
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