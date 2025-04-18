https://ria.ru/20250418/mer-2012126969.html

Мэр Белгорода вступил в добровольческий отряд "БАРС-Белгород"

Мэр Белгорода вступил в добровольческий отряд "БАРС-Белгород" - РИА Новости, 18.04.2025

Мэр Белгорода вступил в добровольческий отряд "БАРС-Белгород"

Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил в своем Telegram-канале о решении вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:59:00+03:00

2025-04-18T16:59:00+03:00

2025-04-18T16:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

валентин демидов

владимир путин

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148454/45/1484544532_0:250:2755:1800_1920x0_80_0_0_fd64d300d7a33b6618161b7d5a197b65.jpg

БЕЛГОРОД, 18 апр - РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов объявил в своем Telegram-канале о решении вступить в добровольческий отряд "БАРС-Белгород". "Дорогие друзья, иду на службу в добровольческое формирование " БАРС-Белгород". Белгород сталкивается с военными угрозами на протяжении нескольких лет. Мы пережили и преодолели последствия страшных террористических атак ВСУ. Постоянно взаимодействуем с теми подразделениями, которые защищают наш город и регион. Одно из них - "БАРС-Белгород", - написал Демидов.Он выразил уверенность в том, что опыт, полученный на учебно-тренировочных полигонах и при взаимодействии внутри подразделений, будет полезен в его дальнейшей работе на посту мэра. "Хочу пройти слаживание в полевых условиях плечом к плечу с теми, кто защищает наш регион и наш Белгород... Готов к выполнению задач, которые стоят перед добровольческим формированием. С понедельника выхожу на службу", - добавил чиновник. В мэрии сообщили РИА Новости, что временно исполнять обязанности мэра будет замглавы администрации города, руководитель департамента экономического развития Игорь Григоренко. Отряд "БАРС-Белгород" формируется по поручению президента России Владимира Путина. Добровольцы начали выполнять свои обязанности с 1 октября 2024 года. Они проходят комплексное обучение, которое включает в себя боевые стрельбы, тактическую подготовку, медицинские навыки и противодействие беспилотным летательным аппаратам.

https://ria.ru/20250213/bars-1999155042.html

https://ria.ru/20241122/otryady-1985180900.html

россия

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентин демидов, владимир путин, белгород