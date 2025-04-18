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Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад великим - РИА Новости, 18.04.2025
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08:23 18.04.2025 (обновлено: 10:15 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/melon-2011961212.html
Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад великим
Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад великим - РИА Новости, 18.04.2025
Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад великим
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать Запад великим и поблагодарила политика за РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:23:00+03:00
2025-04-18T10:15:00+03:00
в мире
италия
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рим
джорджа мелони
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать Запад великим и поблагодарила политика за принятие приглашения посетить Рим. "Когда я говорю о Западе, в основном я говорю... о цивилизации. И я хочу сделать ее сильнее. И хоть у нас возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики... настало время сесть и найти решения... Для меня цель - сделать Запад снова великим", - заявила Мелони во время встречи с президентом США. Фрагмент видео встречи политиков был опубликован в соцсети X премьера Италии. Мелони также поблагодарила Трампа за принятие приглашения посетить Италию с официальным визитом. Ранее премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам. Вице-президент США Джей Ди Вэнс 18-24 апреля отправится в Италию.
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в мире, италия, сша, рим, джорджа мелони, дональд трамп
В мире, Италия, США, Рим, Джорджа Мелони, Дональд Трамп
Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад великим

Премьер Италии Мелони на встрече с Трампом призвала сделать Запад великим

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете Белого дома. 17 апреля 2025
Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете Белого дома. 17 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп встречается с премьер-министром Италии Джорджией Мелони в Овальном кабинете Белого дома. 17 апреля 2025
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме призвала сделать Запад великим и поблагодарила политика за принятие приглашения посетить Рим.
"Когда я говорю о Западе, в основном я говорю... о цивилизации. И я хочу сделать ее сильнее. И хоть у нас возникают проблемы между двумя сторонами Атлантики... настало время сесть и найти решения... Для меня цель - сделать Запад снова великим", - заявила Мелони во время встречи с президентом США. Фрагмент видео встречи политиков был опубликован в соцсети X премьера Италии.
Мелони также поблагодарила Трампа за принятие приглашения посетить Италию с официальным визитом.
Ранее премьер Италии Джорджа Мелони в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме выразила уверенность в возможности заключения сделки между Европейским союзом и США по пошлинам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 18-24 апреля отправится в Италию.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони покидает саммит коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреИталияСШАРимДжорджа МелониДональд Трамп
 
 
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