https://ria.ru/20250418/meksika-2012046002.html

В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа

В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа - РИА Новости, 18.04.2025

В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа

Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:54:00+03:00

2025-04-18T12:54:00+03:00

2025-04-18T13:06:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN Espanol. "Кофейни переименовали кофе американо в мексикано в знак протеста против Трампа", - говорится в публикации. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.

https://ria.ru/20250407/tramp-2009915946.html

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мексика, сша, китай, дональд трамп, клаудия шейнбаум, в мире