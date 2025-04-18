Рейтинг@Mail.ru
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 18.04.2025 (обновлено: 13:06 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/meksika-2012046002.html
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа - РИА Новости, 18.04.2025
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа
Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:54:00+03:00
2025-04-18T13:06:00+03:00
мексика
сша
китай
дональд трамп
клаудия шейнбаум
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_322:0:2688:1331_1920x0_80_0_0_af21cb7aa01cf3c8d0194ab04c04c5dc.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN Espanol. "Кофейни переименовали кофе американо в мексикано в знак протеста против Трампа", - говорится в публикации. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.
https://ria.ru/20250407/tramp-2009915946.html
мексика
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047205_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_cc788958e88e49503afe99995964e9f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мексика, сша, китай, дональд трамп, клаудия шейнбаум, в мире
Мексика, США, Китай, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, В мире
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа

Американо в Мексике назвали мексикано в качестве протеста против Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN Espanol.
"Кофейни переименовали кофе американо в мексикано в знак протеста против Трампа", - говорится в публикации.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Трамп обвинил Канаду и Мексику в мошенничестве
7 апреля, 22:54
 
МексикаСШАКитайДональд ТрампКлаудия ШейнбаумВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала