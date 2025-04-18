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В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа - РИА Новости, 18.04.2025
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа
Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:54:00+03:00
2025-04-18T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Владельцы кафе в Мексике решили переименовать кофе американо в "мексикано" в знак протеста против президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN Espanol. "Кофейни переименовали кофе американо в мексикано в знак протеста против Трампа", - говорится в публикации. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Правительство и президент Мексики Клаудия Шейнбаум неоднократно выступали с заявлениями о том, что политика пошлин администрации Трампа не затронет существенным образом эту латиноамериканскую страну ввиду действующего торгового договора и глубокой интеграции производственных цепочек в промышленности.
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мексика, сша, китай, дональд трамп, клаудия шейнбаум, в мире
Мексика, США, Китай, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, В мире
В Мексике американо переименовали в "мексикано" из-за Трампа
Американо в Мексике назвали мексикано в качестве протеста против Трампа