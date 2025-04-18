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Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США - РИА Новости, 18.04.2025
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21:58 18.04.2025 (обновлено: 22:08 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/medvedev-2012202407.html
Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США
Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США - РИА Новости, 18.04.2025
Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:58:00+03:00
2025-04-18T22:08:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
евросоюз
вашингтон (штат)
дмитрий медведев
дональд трамп
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что Россия тогда разберется быстрее.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать."Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском языке.
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в мире, сша, украина, россия, евросоюз, вашингтон (штат), дмитрий медведев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Евросоюз, Вашингтон (штат), Дмитрий Медведев, Дональд Трамп
Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США

Медведев призвал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что Россия тогда разберется быстрее.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать.
"Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском языке.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Медведев назвал Европу немощной старухой, которой нужна опека США
1 марта, 13:35
 
В миреСШАУкраинаРоссияЕвросоюзВашингтон (штат)Дмитрий МедведевДональд Трамп
 
 
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