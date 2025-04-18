https://ria.ru/20250418/medvedev-2012202407.html

Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США

Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США - РИА Новости, 18.04.2025

Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:58:00+03:00

2025-04-18T21:58:00+03:00

2025-04-18T22:08:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

евросоюз

вашингтон (штат)

дмитрий медведев

дональд трамп

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что Россия тогда разберется быстрее.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать."Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском языке.

https://ria.ru/20250301/evropa-2002446604.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, россия, евросоюз, вашингтон (штат), дмитрий медведев, дональд трамп