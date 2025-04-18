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Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США
Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США - РИА Новости, 18.04.2025
Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T21:58:00+03:00
2025-04-18T21:58:00+03:00
2025-04-18T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества по украинскому конфликту, заявил, что Россия тогда разберется быстрее.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса по Украине, если одна из сторон будет его саботировать."Американские официальные лица заявили, что если не будет никакого прогресса в украинском вопросе, США умоют руки. Мудро. И ЕС должен сделать то же самое. Тогда Россия разберется быстрее", - написал Медведев на своей странице в соцсети Х на английском языке.
https://ria.ru/20250301/evropa-2002446604.html
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Медведев посоветовал ЕС последовать примеру США
Медведев призвал ЕС последовать примеру США, если те откажутся от посредничества