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МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Москве
МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Москве - РИА Новости, 18.04.2025
МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Москве
Спасатели предупредили о дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду в Москве до 09.00 мск субботы, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:39:00+03:00
2025-04-18T22:39:00+03:00
2025-04-18T22:39:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и сильном ветре с порывами до 14 метров в секунду в Москве до 09.00 мск субботы, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В ближайшие 1-2 часа 18 апреля с сохранением до 09.00 мск 19 апреля местами в Москве ожидается гроза с дождем, усиление ветра с порывами 12-14 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Спасатели призвали водителей парковаться в безопасных местах и быть внимательными, управляя автомобилем. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице. "Будьте внимательны и осторожны! Берегите себя и своих близких", - добавили в МЧС.
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общество, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), погода
Общество, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Погода
МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Москве
МЧС предупредило о дожде, грозе и сильном ветре в Москве в ближайшие часы