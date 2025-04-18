https://ria.ru/20250418/matvienko--2012013496.html

Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая

Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая - РИА Новости, 18.04.2025

Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, который возвёл в ранг... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:32:00+03:00

2025-04-18T11:32:00+03:00

2025-04-18T11:47:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

адольф гитлер

валентина матвиенко

владимир зеленский

украина

киев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев пособников Адольфа Гитлера. "Это очередное проявление такого неприкрытого цинизма режима Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. Конечно же, на Украине стирается память о Второй мировой войне, отметила она. Сенатор подчеркнула, что "народ, люди, ветераны - они против, они идут к памятникам, они кладут цветы, им препятствуют даже это делать". "Посмотрите, в целом ряде стран что творится, сносят памятники, они (власти – ред.) борются с памятниками солдатам, которые погибли, освобождая те же европейские государства", - сказала Матвиенко.

https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html

https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011369962.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, адольф гитлер, валентина матвиенко, владимир зеленский, украина, киев