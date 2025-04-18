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Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая - РИА Новости, 18.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:32 18.04.2025 (обновлено: 11:47 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/matvienko--2012013496.html
Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая
Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая - РИА Новости, 18.04.2025
Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, который возвёл в ранг... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:32:00+03:00
2025-04-18T11:47:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
адольф гитлер
валентина матвиенко
владимир зеленский
украина
киев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев пособников Адольфа Гитлера. "Это очередное проявление такого неприкрытого цинизма режима Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. Конечно же, на Украине стирается память о Второй мировой войне, отметила она. Сенатор подчеркнула, что "народ, люди, ветераны - они против, они идут к памятникам, они кладут цветы, им препятствуют даже это делать". "Посмотрите, в целом ряде стран что творится, сносят памятники, они (власти – ред.) борются с памятниками солдатам, которые погибли, освобождая те же европейские государства", - сказала Матвиенко.
https://ria.ru/20250417/ukraina-2011755422.html
https://ria.ru/20250415/zelenskiy-2011369962.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, адольф гитлер, валентина матвиенко, владимир зеленский, украина, киев
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Адольф Гитлер, Валентина Матвиенко, Владимир Зеленский, Украина, Киев
Матвиенко высказалась о "праздновании" в Киеве 9 Мая

Матвиенко назвала празднование в Киеве 9 Мая цинизмом режима Зеленского

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала "празднование" 9 Мая в Киеве проявлением неприкрытого цинизма режима Владимира Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев пособников Адольфа Гитлера.
"Это очередное проявление такого неприкрытого цинизма режима Зеленского, который возвёл в ранг национальных героев Бандеру, Шухевича, пособников Гитлера, на руках которых кровь тысяч украинцев, русских, поляков, евреев, какое они имеют вообще моральное право проводить мероприятия в честь Победы", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Госдуме обвинили Зеленского в попытке убить двух зайцев
Вчера, 10:33
Конечно же, на Украине стирается память о Второй мировой войне, отметила она. Сенатор подчеркнула, что "народ, люди, ветераны - они против, они идут к памятникам, они кладут цветы, им препятствуют даже это делать".
"Посмотрите, в целом ряде стран что творится, сносят памятники, они (власти – ред.) борются с памятниками солдатам, которые погибли, освобождая те же европейские государства", - сказала Матвиенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАдольф ГитлерВалентина МатвиенкоВладимир ЗеленскийУкраинаКиев
 
 
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