Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла
Патриарх Иерусалимский обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в международном аэропорту Кишинева
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в международном аэропорту Кишинева
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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому власти не дали вылететь за Благодатным огнем в Израиль, передает корреспондент РИА Новости.
"Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность", – сказал он в своей речи на английском языке во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме.
В пятницу архиепископа Маркела вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.