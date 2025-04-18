https://ria.ru/20250418/markell-2012204243.html

Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла

Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025

Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла

Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому власти не дали вылететь за Благодатным огнем в РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T22:28:00+03:00

2025-04-18T22:28:00+03:00

2025-04-18T22:28:00+03:00

религия

молдавия

феофил iii (патриарх иерусалимский)

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому власти не дали вылететь за Благодатным огнем в Израиль, передает корреспондент РИА Новости. "Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность", – сказал он в своей речи на английском языке во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме. В пятницу архиепископа Маркела вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/sandu-2012173408.html

https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012168124.html

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