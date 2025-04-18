Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:28 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/markell-2012204243.html
Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла
Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла
Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому власти не дали вылететь за Благодатным огнем в РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T22:28:00+03:00
2025-04-18T22:28:00+03:00
религия
молдавия
феофил iii (патриарх иерусалимский)
задержание архиепископа маркелла в молдавии
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
в мире
иерусалим
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012170442_0:140:1201:815_1920x0_80_0_0_61db5cfbe5cf546bda4cac74d8121084.jpg
ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому власти не дали вылететь за Благодатным огнем в Израиль, передает корреспондент РИА Новости. "Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность", – сказал он в своей речи на английском языке во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме. В пятницу архиепископа Маркела вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/sandu-2012173408.html
https://ria.ru/20250418/arkhiepiskop-2012165284.html
https://ria.ru/20250418/markell-2012168124.html
молдавия
иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012170442_0:0:1109:831_1920x0_80_0_0_4cd300bd9b23e88a230ce0393f775cd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, феофил iii (патриарх иерусалимский), задержание архиепископа маркелла в молдавии, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, в мире, иерусалим, израиль
Религия, Молдавия, Феофил III (Патриарх Иерусалимский), Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, В мире, Иерусалим, Израиль
Патриарх Иерусалимский выразил обеспокоенность из-за архиепископа Маркелла

Патриарх Иерусалимский обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии

© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в международном аэропорту Кишинева
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в международном аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в международном аэропорту Кишинева
Читать ria.ru в
Дзен
ИЕРУСАЛИМ, 18 апр - РИА Новости. Патриарх Иерусалимский Феофил III заявил, что обеспокоен ситуацией с архиепископом Маркеллом в Молдавии, которому власти не дали вылететь за Благодатным огнем в Израиль, передает корреспондент РИА Новости.
"Задержка вылета архиепископа Маркелла вызывает обеспокоенность", – сказал он в своей речи на английском языке во время встречи с делегацией Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию в Иерусалиме.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Санду провела встречу с митрополитами на фоне скандала с Маркеллом
Вчера, 19:18
В пятницу архиепископа Маркела вновь не пустили в Израиль за Благодатным огнем, ранее в четверг он уже пытался вылететь, однако был задержан в аэропорту Кишинёва для дополнительной проверки, из-за чего опоздал на рейс. В Русской православной церкви (РПЦ) назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Пикет в аэропорту Кишинева в поддержку архиепископа Маркелла - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
В аэропорту Кишинева прошел пикет в поддержку архиепископа Маркелла
Вчера, 18:46
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Итальянский эксперт объяснил, зачем Кишинев сорвал поездку Маркелла
Вчера, 18:54
 
РелигияМолдавияФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Задержание архиепископа Маркелла в МолдавииАрхиепископ Бельцкий и Фалештский МаркеллВ миреИерусалимИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала