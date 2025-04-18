https://ria.ru/20250418/markell-2012165627.html
Кишиневская полиция блокирует подъезд к аэропорту перед вылетом Маркелла
Кишиневская полиция блокирует подъезд к аэропорту перед вылетом Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
Кишиневская полиция блокирует подъезд к аэропорту перед вылетом Маркелла
Сотрудники полиции Молдавии заблокировали вечером в пятницу подъездные пути к международному аэропорту Кишинева накануне вылета архиепископа Маркелла в... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:48:00+03:00
2025-04-18T18:48:00+03:00
2025-04-18T19:02:00+03:00
молдавия
в мире
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание архиепископа маркелла в молдавии
религия
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии заблокировали вечером в пятницу подъездные пути к международному аэропорту Кишинева накануне вылета архиепископа Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости. Власти Молдавии 17 апреля фактически не позволили архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент. Ранее Маркелл сообщил журналистам, что предпримет пятницу вечером вторую попытку вылететь в Иерусалим. Из за действий полиции пассажирам приходится идти к терминалу пешком, преодолевая несколько сотен метров. "Непонятно, что происходит. Нас попросили выйти из машины. Я с двумя чемоданами и ребенком не могу нормально добраться до аэропорта. Никто даже не предупредил о таких ограничениях", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из пассажирок. Молдавские СМИ сообщают, что глава генерального инспектората полиции Кишинева Виорел Чернэуцяну объяснил ситуацию тем, что руководство аэропорта официально запросило помощь в регулировании транспортного потока из-за критического скопления автомобилей. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html
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молдавия, в мире, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание архиепископа маркелла в молдавии
Молдавия, В мире, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Религия
Кишиневская полиция блокирует подъезд к аэропорту перед вылетом Маркелла
Полиция Молдавии блокирует подъезд к аэропорту Кишинева перед вылетом Маркелла
КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции Молдавии заблокировали вечером в пятницу подъездные пути к международному аэропорту Кишинева накануне вылета архиепископа Маркелла в Иерусалим за Благодатным огнем, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Молдавии 17 апреля фактически не позволили архиепископу Бельцкому и Фэлештскому Маркеллу - представителю Молдавской православной церкви являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви - вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему проверку до вылета самолета. В РПЦ назвали эти действия молдавских властей нарушением религиозной свободы, которое может лишить верующих Благодатного огня, и призвали расследовать этот инцидент.
Ранее Маркелл сообщил журналистам, что предпримет пятницу вечером вторую попытку вылететь в Иерусалим.
Из за действий полиции пассажирам приходится идти к терминалу пешком, преодолевая несколько сотен метров. "Непонятно, что происходит. Нас попросили выйти из машины. Я с двумя чемоданами и ребенком не могу нормально добраться до аэропорта. Никто даже не предупредил о таких ограничениях", - сказала корреспонденту РИА Новости одна из пассажирок.
Молдавские СМИ сообщают, что глава генерального инспектората полиции Кишинева Виорел Чернэуцяну объяснил ситуацию тем, что руководство аэропорта официально запросило помощь в регулировании транспортного потока из-за критического скопления автомобилей.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул
, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца
", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии
было заблокировано более 100 Telegram-каналов.