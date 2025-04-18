Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник
Архиепископ Маркелл намерен в пятницу вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу, сообщил РИА Новости источник в окружении иерарха.
"Владыка Маркелл планирует вылететь сегодня и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем", — сказал собеседник агентства.
Архиепископ должен был отправиться в Израиль накануне. Его задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.