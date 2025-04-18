https://ria.ru/20250418/markell-2012110910.html

Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник

Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2025

Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу, сообщил РИА Новости источник в окружении иерарха. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:49:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу, сообщил РИА Новости источник в окружении иерарха. "Владыка Маркелл планирует вылететь сегодня и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем", — сказал собеседник агентства.Архиепископ должен был отправиться в Израиль накануне. Его задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

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