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Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
16:21 18.04.2025 (обновлено: 16:49 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/markell-2012110910.html
Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник
Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник - РИА Новости, 18.04.2025
Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу, сообщил РИА Новости источник в окружении иерарха. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:21:00+03:00
2025-04-18T16:49:00+03:00
религия
иерусалим
в мире
молдавия
израиль
пасха
русская православная церковь
задержание архиепископа маркелла в молдавии
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу, сообщил РИА Новости источник в окружении иерарха. "Владыка Маркелл планирует вылететь сегодня и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем", — сказал собеседник агентства.Архиепископ должен был отправиться в Израиль накануне. Его задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html
https://ria.ru/20250418/moldavija-2012040688.html
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иерусалим, в мире, молдавия, израиль, пасха, русская православная церковь, задержание архиепископа маркелла в молдавии, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, евгения гуцул, кишинев
Религия, Иерусалим, В мире, Молдавия, Израиль, Пасха, Русская православная церковь, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, Евгения Гуцул, Кишинев
Владыка Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим, сообщил источник

Архиепископ Маркелл намерен в пятницу вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем

© Фото : православие.руЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : православие.ру
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр — РИА Новости. Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу, сообщил РИА Новости источник в окружении иерарха.
"Владыка Маркелл планирует вылететь сегодня и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем", — сказал собеседник агентства.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу
Вчера, 13:50
Архиепископ должен был отправиться в Израиль накануне. Его задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.

Архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл — представитель Молдавской православной церкви, являющейся самоуправляемой частью РПЦ. Она объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) не раз выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.

Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Погранполиция Молдавии попыталась оправдаться за срыв поездки архиепископа
Вчера, 12:38
 
РелигияИерусалимВ миреМолдавияИзраильПасхаРусская православная церковьЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииАрхиепископ Бельцкий и Фалештский МаркеллЕвгения ГуцулКишинев
 
 
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