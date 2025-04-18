РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу
РПЦ призвала расследовать задержание архиепископа Маркелла в аэропорту Кишинева
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Русская православная церковь назвала задержание архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в аэропорту Кишинева грубым нарушением религиозной свободы, следует из заявления синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
"В Великий Четверг Страстной Седмицы власти Республики Молдовы задержали архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в аэропорту, без объяснения причин воспрепятствовав его вылету в Государство Израиль. Рассматриваем данный инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной церкви Молдовы", — говорится в документе.
В РПЦ отметили, что действия властей могут привести к тому, что миллионы верующих в Молдавии лишатся возможности встретить Благодатный огонь в храмах и монастырях. При этом Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой официального Кишинева, не сталкивается в этом с какими-либо препятствиями.
РПЦ призвала расследовать инцидент, установить и наказать виновных в нарушении прав архиепископа Маркелла.
Накануне архиепископ должен был вылететь из Кишинева в Израиль за Благодатным огнем. Его задержали в аэропорту и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.
Православная церковь Молдавии — самоуправляемая часть Русской православной церкви. Объединяет 70 процентов жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, в ней насчитывается 291 приход и 10-20 процентов православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.