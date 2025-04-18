https://ria.ru/20250418/markell-2012062086.html

РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу

РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу - РИА Новости, 18.04.2025

РПЦ: задержание архиепископа Маркелла нарушает религиозную свободу

Русская православная церковь назвала задержание архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в аэропорту Кишинева грубым нарушением религиозной свободы,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:50:00+03:00

2025-04-18T13:50:00+03:00

2025-04-18T16:12:00+03:00

религия

кишинев

молдавия

русская православная церковь

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Русская православная церковь назвала задержание архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в аэропорту Кишинева грубым нарушением религиозной свободы, следует из заявления синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ."В Великий Четверг Страстной Седмицы власти Республики Молдовы задержали архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в аэропорту, без объяснения причин воспрепятствовав его вылету в Государство Израиль. Рассматриваем данный инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной церкви Молдовы", — говорится в документе.В РПЦ отметили, что действия властей могут привести к тому, что миллионы верующих в Молдавии лишатся возможности встретить Благодатный огонь в храмах и монастырях. При этом Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой официального Кишинева, не сталкивается в этом с какими-либо препятствиями.РПЦ призвала расследовать инцидент, установить и наказать виновных в нарушении прав архиепископа Маркелла.Накануне архиепископ должен был вылететь из Кишинева в Израиль за Благодатным огнем. Его задержали в аэропорту и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел на рейс.Усиленные проверки пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле 2024 года. Особому досмотру подвергают представителей оппозиционного блока "Победа", общественников и политиков, возвращающихся из России. По мнению оппозиции, такие меры применяют к тем, кто не согласен с действиями молдавских властей. Так, в конце марта там задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.

https://ria.ru/20250418/shor-2012062502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кишинев, молдавия, русская православная церковь, задержание архиепископа маркелла в молдавии