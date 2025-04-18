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В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
13:36 18.04.2025 (обновлено: 14:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/markell-2012058753.html
В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла
В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла
Фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является антиправославной диверсией,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:36:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
молдавия
в мире
религия
задержание архиепископа маркелла в молдавии
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является антиправославной диверсией, заявила депутат парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "То, что вчера пограничная служба отказала епископу Маркеллу в выезде за Благодатным огнем — это не просто провокация. Это духовное преступление. Это откровенная антиправославная диверсия. Кто вы такие, чтобы запрещать священнослужителю великую миссию — принести Святой огонь в канун Пасхи?! Это не просто позор, это осознанный удар по нашей вере и по народу Республики Молдова", - написала Караман в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что таким образом брошен вызов не человеку, а церкви, вере и православию. "Те, кто стоит за этим решением — не просто чиновники. Это враги православия. И не прикрывайтесь больше словами о "безопасности" и "протоколах" — вы трусливо и подло уничтожаете то, что не в силах понять и контролировать", - подчеркнула она. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему долгую проверку перед вылетом. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html
https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
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молдавия, в мире, задержание архиепископа маркелла в молдавии, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
Молдавия, В мире, Религия, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла

Оппозиционный молдавский депутат Караман назвал задержание Маркелла диверсией

© Фото : Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является антиправославной диверсией, заявила депутат парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль
Вчера, 11:34
"То, что вчера пограничная служба отказала епископу Маркеллу в выезде за Благодатным огнем — это не просто провокация. Это духовное преступление. Это откровенная антиправославная диверсия. Кто вы такие, чтобы запрещать священнослужителю великую миссию — принести Святой огонь в канун Пасхи?! Это не просто позор, это осознанный удар по нашей вере и по народу Республики Молдова", - написала Караман в своем Telegram-канале.
Депутат отметила, что таким образом брошен вызов не человеку, а церкви, вере и православию. "Те, кто стоит за этим решением — не просто чиновники. Это враги православия. И не прикрывайтесь больше словами о "безопасности" и "протоколах" — вы трусливо и подло уничтожаете то, что не в силах понять и контролировать", - подчеркнула она.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла
Вчера, 13:30
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему долгую проверку перед вылетом. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
Вчера, 09:42
 
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