https://ria.ru/20250418/markell-2012058753.html

В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла

В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025

В оппозиции Молдавии прокомментировали срыв поездки архиепископа Маркелла

Фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является антиправославной диверсией,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:36:00+03:00

2025-04-18T13:36:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Фактический срыв поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является антиправославной диверсией, заявила депутат парламента Молдавии от блока коммунистов и социалистов Диана Караман. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "То, что вчера пограничная служба отказала епископу Маркеллу в выезде за Благодатным огнем — это не просто провокация. Это духовное преступление. Это откровенная антиправославная диверсия. Кто вы такие, чтобы запрещать священнослужителю великую миссию — принести Святой огонь в канун Пасхи?! Это не просто позор, это осознанный удар по нашей вере и по народу Республики Молдова", - написала Караман в своем Telegram-канале. Депутат отметила, что таким образом брошен вызов не человеку, а церкви, вере и православию. "Те, кто стоит за этим решением — не просто чиновники. Это враги православия. И не прикрывайтесь больше словами о "безопасности" и "протоколах" — вы трусливо и подло уничтожаете то, что не в силах понять и контролировать", - подчеркнула она. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему долгую проверку перед вылетом. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html

https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

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