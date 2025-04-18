https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html

Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла

Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025

Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла

Срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:30:00+03:00

2025-04-18T13:30:00+03:00

2025-04-18T14:41:00+03:00

религия

московский комсомолец

евгения гуцул

молдавия

архиепископ бельцкий и фалештский маркелл

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является нападением на свободу вероисповедания, заявил РИА Новости представитель индийской партии "Бхаратия джаната парти" Савио Родригес. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "Религию и политику нельзя смешивать. Задержав молдавского архиепископа Маркелла, который направлялся в Иерусалим за Благодатным огнем, молдавские власти, похоже, явно нарушили религиозные убеждения Церкви и ее последователей", - сказал Родригес. Исповедующий христианскую веру индийский политик отметил, что "Благодатный огонь является неотъемлемой частью протокола и традиций Православной церкви", которым следуют около трех четвертей населения страны. "Это уважаемый институт в Молдавии. Поэтому я осуждаю задержание архиепископа Маркелла молдавскими властями", - подчеркнул Родригес. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012054497.html

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московский комсомолец, евгения гуцул, молдавия, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, задержание архиепископа маркелла в молдавии