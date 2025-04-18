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Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
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Религия
 
13:30 18.04.2025 (обновлено: 14:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/markell-2012056635.html
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла - РИА Новости, 18.04.2025
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла
Срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:30:00+03:00
2025-04-18T14:41:00+03:00
религия
московский комсомолец
евгения гуцул
молдавия
архиепископ бельцкий и фалештский маркелл
задержание архиепископа маркелла в молдавии
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является нападением на свободу вероисповедания, заявил РИА Новости представитель индийской партии "Бхаратия джаната парти" Савио Родригес. Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. "Религию и политику нельзя смешивать. Задержав молдавского архиепископа Маркелла, который направлялся в Иерусалим за Благодатным огнем, молдавские власти, похоже, явно нарушили религиозные убеждения Церкви и ее последователей", - сказал Родригес. Исповедующий христианскую веру индийский политик отметил, что "Благодатный огонь является неотъемлемой частью протокола и традиций Православной церкви", которым следуют около трех четвертей населения страны. "Это уважаемый институт в Молдавии. Поэтому я осуждаю задержание архиепископа Маркелла молдавскими властями", - подчеркнул Родригес. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250418/rpts-2011973947.html
https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html
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московский комсомолец, евгения гуцул, молдавия, архиепископ бельцкий и фалештский маркелл, задержание архиепископа маркелла в молдавии
Религия, Московский комсомолец, Евгения Гуцул, Молдавия, Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл, Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии
Индийский политик прокомментировал задержание архиепископа Маркелла

Индийский политик Родригес назвал задержание Маркелла нападением на свободу веры

© Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр – РИА Новости. Срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем в преддверии Пасхи является нападением на свободу вероисповедания, заявил РИА Новости представитель индийской партии "Бхаратия джаната парти" Савио Родригес.
Накануне представляющего митрополию Молдавии церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем.
Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
РПЦ осудила Кишинев за срыв поездки архиепископа Маркелла
Вчера, 09:42
"Религию и политику нельзя смешивать. Задержав молдавского архиепископа Маркелла, который направлялся в Иерусалим за Благодатным огнем, молдавские власти, похоже, явно нарушили религиозные убеждения Церкви и ее последователей", - сказал Родригес.
Исповедующий христианскую веру индийский политик отметил, что "Благодатный огонь является неотъемлемой частью протокола и традиций Православной церкви", которым следуют около трех четвертей населения страны.
"Это уважаемый институт в Молдавии. Поэтому я осуждаю задержание архиепископа Маркелла молдавскими властями", - подчеркнул Родригес.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Додон прокомментировал срыв поездки архиепископа Маркелла в Израиль
Вчера, 11:34
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви, - кишиневские власти фактически не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем, устроив ему до вылета самолета проверку.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Симоньян обвинила Кишинев в издевательствах над православной церковью
Вчера, 13:25
 
РелигияМосковский комсомолецЕвгения ГуцулМолдавияАрхиепископ Бельцкий и Фалештский МаркеллЗадержание архиепископа Маркелла в Молдавии
 
 
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