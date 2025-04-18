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Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим
Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:04:00+03:00
2025-04-18T18:04:00+03:00
2025-04-18T18:34:00+03:00
задержание архиепископа маркелла в молдавии
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в ИерусалимСвященнослужитель заявил, что сегодня предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.
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задержание архиепископа маркелла в молдавии, иерусалим, молдавия, в мире
Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Иерусалим, Молдавия, В мире, Религия
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим
Архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу попытается вылететь в Иерусалим