https://ria.ru/20250418/markell--2012154687.html

Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим

Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025

Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим

Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T18:04:00+03:00

2025-04-18T18:04:00+03:00

2025-04-18T18:34:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в ИерусалимСвященнослужитель заявил, что сегодня предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.

https://ria.ru/20250418/markell--2012151211.html

иерусалим

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