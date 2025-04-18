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Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:04 18.04.2025 (обновлено: 18:34 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/markell--2012154687.html
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим - РИА Новости, 18.04.2025
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим
Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T18:04:00+03:00
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задержание архиепископа маркелла в молдавии
иерусалим
молдавия
в мире
религия
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в ИерусалимСвященнослужитель заявил, что сегодня предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.
https://ria.ru/20250418/markell--2012151211.html
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задержание архиепископа маркелла в молдавии, иерусалим, молдавия, в мире
Задержание архиепископа Маркелла в Молдавии, Иерусалим, Молдавия, В мире, Религия
Архиепископ Маркелл заявил, что сегодня попытается вылететь в Иерусалим

Архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу попытается вылететь в Иерусалим

© Фото : Бельцко-Фалештская ЕпархияЕпископ Бельцкий и Фалештский Маркелл
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Фото : Бельцко-Фалештская Епархия
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Маркелл подтвердил, что в пятницу предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим
Священнослужитель заявил, что сегодня предпримет вторую попытку вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем.
Епископ Бельцкий и Фалештский Маркелл - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Архиепископ Маркелл опроверг обвинения полиции о причинах срыва поездки
Вчера, 17:59
 
РелигияЗадержание архиепископа Маркелла в МолдавииИерусалимМолдавияВ мире
 
 
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