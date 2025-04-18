https://ria.ru/20250418/markell--2012151211.html

Архиепископ Маркелл опроверг обвинения полиции о причинах срыва поездки

Архиепископ Маркелл опроверг обвинения полиции о причинах срыва поездки - РИА Новости, 18.04.2025

Архиепископ Маркелл опроверг обвинения полиции о причинах срыва поездки

Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл опроверг утверждения молдавских пограничников о том, что он сам якобы опоздал на... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T17:59:00+03:00

2025-04-18T17:59:00+03:00

2025-04-18T18:34:00+03:00

задержание архиепископа маркелла в молдавии

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КИШИНЕВ, 18 апр - РИА Новости. Представляющий митрополию Молдавии архиепископ Бельцкий и Фэлештский Маркелл опроверг утверждения молдавских пограничников о том, что он сам якобы опоздал на рейс в Иерусалим за Благодатным огнем.Накануне церковного иерарха задержали в аэропорту Кишинева и подвергли тщательной проверке, из-за чего он не успел улететь в Израиль за Благодатным огнем. По утверждению пограничной службы, священнослужитель якобы не явился в аэропорт за три часа до вылета, как того требуют недавно введенные меры безопасности."Пожалуйста, люди добрые, не лгите хотя бы сегодня. Страстная пятница – займитесь своей душой", - сказал архиепископ в Кишиневе, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать заявление пограничников, что он якобы сам опоздал на регистрацию.Ранее источник в окружении архиепископа сообщил РИА Новости, что Маркелл планирует вылететь в пятницу в Иерусалим за Благодатным огнем.Это не первый случай, когда представители Молдавской православной церкви сталкиваются с препятствиями при выезде из страны. Ранее сообщалось о подобных инцидентах с другими священнослужителями Молдавской митрополии. В 2025 году в Израиль из Молдавии должны были отправиться две делегации священнослужителей - представители Молдавской православной церкви и Бессарабской митрополии Румынской церкви.Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви.С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", "Ленты.ру", "Правды.ру", агентства "Регнум", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250418/slutskiy--2012064465.html

https://ria.ru/20250418/shor-2012059286.html

https://ria.ru/20250418/moldaviya-2012013673.html

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задержание архиепископа маркелла в молдавии, молдавия, иерусалим, в мире