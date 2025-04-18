https://ria.ru/20250418/mandzhone-2011962878.html

Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни

Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни - РИА Новости, 18.04.2025

Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни

Луиджи Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, в четверг были... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:43:00+03:00

2025-04-18T08:43:00+03:00

2025-04-18T08:43:00+03:00

в мире

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988597291_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_07d17f9dbdc74220a1cc04859a99e032.jpg

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Луиджи Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, в четверг были предъявлены обвинения на федеральном уровне, в том числе и в убийстве с применением огнестрельного оружия, за что его могут приговорить к смертной казни, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный документ. "В четверг федеральное большое жюри в Нью-Йорке вынесло обвинительное заключение по четырем пунктам в отношении предполагаемого убийцы исполнительного директора (Томпсона) Луиджи Манджоне, в котором он обвиняется по двум пунктам в преследовании, а также в преступлении с применением огнестрельного оружия и в убийстве огнестрельным оружием - обвинение, которое позволит отправить его на казнь, если он будет признан виновным", - говорится в публикации со ссылкой на судебный документ. Ранее глава минюста США Пэм Бонди заявила, что американская прокуратура попросит смертную казнь для Луиджи Манджоне по федеральным обвинениям. В штате Нью-Йорк восстановление смертной казни как высшей меры наказания было признано неконституционным в 2004 году, в 2007 году последний такой приговор заменили на пожизненный срок. По федеральному обвинению суд все еще может приговорить его к высшей мере, когда присяжные установят вину. Ранее адвокаты Манджоне заявили, что его задержание было незаконным, а улики против него, в частности, образец ДНК, были собраны обманным путем и поэтому использовать их нельзя, сообщали американские СМИ. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.

https://ria.ru/20241213/ssha-1989013155.html

https://ria.ru/20241211/ssha-1988624204.html

нью-йорк (город)

сша

манхэттен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен