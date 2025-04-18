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Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни - РИА Новости, 18.04.2025
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08:43 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/mandzhone-2011962878.html
Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни
Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни - РИА Новости, 18.04.2025
Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни
Луиджи Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, в четверг были... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:43:00+03:00
2025-04-18T08:43:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Луиджи Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, в четверг были предъявлены обвинения на федеральном уровне, в том числе и в убийстве с применением огнестрельного оружия, за что его могут приговорить к смертной казни, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный документ. "В четверг федеральное большое жюри в Нью-Йорке вынесло обвинительное заключение по четырем пунктам в отношении предполагаемого убийцы исполнительного директора (Томпсона) Луиджи Манджоне, в котором он обвиняется по двум пунктам в преследовании, а также в преступлении с применением огнестрельного оружия и в убийстве огнестрельным оружием - обвинение, которое позволит отправить его на казнь, если он будет признан виновным", - говорится в публикации со ссылкой на судебный документ. Ранее глава минюста США Пэм Бонди заявила, что американская прокуратура попросит смертную казнь для Луиджи Манджоне по федеральным обвинениям. В штате Нью-Йорк восстановление смертной казни как высшей меры наказания было признано неконституционным в 2004 году, в 2007 году последний такой приговор заменили на пожизненный срок. По федеральному обвинению суд все еще может приговорить его к высшей мере, когда присяжные установят вину. Ранее адвокаты Манджоне заявили, что его задержание было незаконным, а улики против него, в частности, образец ДНК, были собраны обманным путем и поэтому использовать их нельзя, сообщали американские СМИ. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.
https://ria.ru/20241213/ssha-1989013155.html
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен
Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни

Луиджи Манджоне предъявили обвинения в убийстве на федеральном уровне

© AP Photo / Gary M. BaranecЛуиджи Манджоне
Луиджи Манджоне - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo / Gary M. Baranec
Луиджи Манджоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Луиджи Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, в четверг были предъявлены обвинения на федеральном уровне, в том числе и в убийстве с применением огнестрельного оружия, за что его могут приговорить к смертной казни, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный документ.
"В четверг федеральное большое жюри в Нью-Йорке вынесло обвинительное заключение по четырем пунктам в отношении предполагаемого убийцы исполнительного директора (Томпсона) Луиджи Манджоне, в котором он обвиняется по двум пунктам в преследовании, а также в преступлении с применением огнестрельного оружия и в убийстве огнестрельным оружием - обвинение, которое позволит отправить его на казнь, если он будет признан виновным", - говорится в публикации со ссылкой на судебный документ.
Луиджи Манджоне в полицейском участке - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare не был в ней застрахован
13 декабря 2024, 11:58
Ранее глава минюста США Пэм Бонди заявила, что американская прокуратура попросит смертную казнь для Луиджи Манджоне по федеральным обвинениям.
В штате Нью-Йорк восстановление смертной казни как высшей меры наказания было признано неконституционным в 2004 году, в 2007 году последний такой приговор заменили на пожизненный срок. По федеральному обвинению суд все еще может приговорить его к высшей мере, когда присяжные установят вину.
Ранее адвокаты Манджоне заявили, что его задержание было незаконным, а улики против него, в частности, образец ДНК, были собраны обманным путем и поэтому использовать их нельзя, сообщали американские СМИ.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.
Луиджи Манджоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Убийца главы UnitedHealthcare рассматривал использование бомбы
11 декабря 2024, 15:55
 
В миреНью-Йорк (город)СШАМанхэттен
 
 
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