Убийцу директора UnitedHealthcare Манджоне могут приговорить к казни
Луиджи Манджоне предъявили обвинения в убийстве на федеральном уровне
© AP Photo / Gary M. BaranecЛуиджи Манджоне
© AP Photo / Gary M. Baranec
Луиджи Манджоне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Луиджи Манджоне, которому ранее предъявили обвинения в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона на уровне штата, в четверг были предъявлены обвинения на федеральном уровне, в том числе и в убийстве с применением огнестрельного оружия, за что его могут приговорить к смертной казни, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебный документ.
"В четверг федеральное большое жюри в Нью-Йорке вынесло обвинительное заключение по четырем пунктам в отношении предполагаемого убийцы исполнительного директора (Томпсона) Луиджи Манджоне, в котором он обвиняется по двум пунктам в преследовании, а также в преступлении с применением огнестрельного оружия и в убийстве огнестрельным оружием - обвинение, которое позволит отправить его на казнь, если он будет признан виновным", - говорится в публикации со ссылкой на судебный документ.
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Ранее глава минюста США Пэм Бонди заявила, что американская прокуратура попросит смертную казнь для Луиджи Манджоне по федеральным обвинениям.
В штате Нью-Йорк восстановление смертной казни как высшей меры наказания было признано неконституционным в 2004 году, в 2007 году последний такой приговор заменили на пожизненный срок. По федеральному обвинению суд все еще может приговорить его к высшей мере, когда присяжные установят вину.
Ранее адвокаты Манджоне заявили, что его задержание было незаконным, а улики против него, в частности, образец ДНК, были собраны обманным путем и поэтому использовать их нельзя, сообщали американские СМИ.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай, защищайся, допрашивай" (deny, defend, depose) - что расценили как отсылку к практикам страховых компаний, нежелающих выплачивать компенсации. В поддержку Манджоне собирали денежные средства, в онлайн-магазинах появились товары с отсылкой к резонансному убийству.
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