https://ria.ru/20250418/litva-2012112084.html

Литва собирается укрепить Сувалкский коридор

Литва собирается укрепить Сувалкский коридор - РИА Новости, 18.04.2025

Литва собирается укрепить Сувалкский коридор

Власти Литвы собираются модернизировать и укрепить так называемый Сувалкский коридор, заявил в пятницу замминистра обороны страны Томас Годляускас. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T16:21:00+03:00

2025-04-18T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Литвы собираются модернизировать и укрепить так называемый Сувалкский коридор, заявил в пятницу замминистра обороны страны Томас Годляускас. Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей, он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. "Ведутся разговоры о (постройке - ред.) новых защитных сооружений вдоль границ с Калининградской областью (России - ред.) и Белоруссией, в особенности в зоне Сувалкского коридора", - заявил Годляускас в интервью изданию Politico. По словам Годляускаса, Сувалкский коридор критически важен для Литвы с точки зрения безопасности и обороны, а два маршрута, пролегающие на этой территории, всегда рассматривались литовскими властями как пути поддержки союзников на случай возможного конфликта. Как отмечает Politico, в настоящее время Литва и Польша расширяют свою военную инфраструктуру за пределами транспортной артерии Via Baltica, которая имеет ключевое значение для переброски союзников. Указывается, что идут работы по модернизации маршрута, соединяющего столицу Литвы Вильнюс с польским городом Августов, при этом меры предпринимаются с учетом как военных, так и гражданских нужд. "Мы попытаемся воздействовать на ЕС вместе с Польшей, Эстонией и Латвией, чтобы позаботиться о том, чтобы эти проекты находились в приоритете", - подчеркнул Годляускас.

https://ria.ru/20250404/popytalis-2009229195.html

https://ria.ru/20250417/litva-2011819084.html

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в мире, литва, польша, калининградская область, евросоюз