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Литва собирается укрепить Сувалкский коридор - РИА Новости, 18.04.2025
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16:21 18.04.2025 (обновлено: 16:41 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/litva-2012112084.html
Литва собирается укрепить Сувалкский коридор
Литва собирается укрепить Сувалкский коридор - РИА Новости, 18.04.2025
Литва собирается укрепить Сувалкский коридор
Власти Литвы собираются модернизировать и укрепить так называемый Сувалкский коридор, заявил в пятницу замминистра обороны страны Томас Годляускас. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T16:21:00+03:00
2025-04-18T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Литвы собираются модернизировать и укрепить так называемый Сувалкский коридор, заявил в пятницу замминистра обороны страны Томас Годляускас. Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей, он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии. "Ведутся разговоры о (постройке - ред.) новых защитных сооружений вдоль границ с Калининградской областью (России - ред.) и Белоруссией, в особенности в зоне Сувалкского коридора", - заявил Годляускас в интервью изданию Politico. По словам Годляускаса, Сувалкский коридор критически важен для Литвы с точки зрения безопасности и обороны, а два маршрута, пролегающие на этой территории, всегда рассматривались литовскими властями как пути поддержки союзников на случай возможного конфликта. Как отмечает Politico, в настоящее время Литва и Польша расширяют свою военную инфраструктуру за пределами транспортной артерии Via Baltica, которая имеет ключевое значение для переброски союзников. Указывается, что идут работы по модернизации маршрута, соединяющего столицу Литвы Вильнюс с польским городом Августов, при этом меры предпринимаются с учетом как военных, так и гражданских нужд. "Мы попытаемся воздействовать на ЕС вместе с Польшей, Эстонией и Латвией, чтобы позаботиться о том, чтобы эти проекты находились в приоритете", - подчеркнул Годляускас.
https://ria.ru/20250404/popytalis-2009229195.html
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в мире, литва, польша, калининградская область, евросоюз
В мире, Литва, Польша, Калининградская область, Евросоюз
Литва собирается укрепить Сувалкский коридор

МО Литвы: Сувалкский коридор на границе с Россией будут укреплять

© Getty Images / NurPhoto/Dominika ZarzyckaСувалкский коридор
Сувалкский коридор - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Dominika Zarzycka
Сувалкский коридор. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Власти Литвы собираются модернизировать и укрепить так называемый Сувалкский коридор, заявил в пятницу замминистра обороны страны Томас Годляускас.
Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей, он примыкает к Калининградской области России и Гродненской области Белоруссии.
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"Ведутся разговоры о (постройке - ред.) новых защитных сооружений вдоль границ с Калининградской областью (России - ред.) и Белоруссией, в особенности в зоне Сувалкского коридора", - заявил Годляускас в интервью изданию Politico.
По словам Годляускаса, Сувалкский коридор критически важен для Литвы с точки зрения безопасности и обороны, а два маршрута, пролегающие на этой территории, всегда рассматривались литовскими властями как пути поддержки союзников на случай возможного конфликта.
Как отмечает Politico, в настоящее время Литва и Польша расширяют свою военную инфраструктуру за пределами транспортной артерии Via Baltica, которая имеет ключевое значение для переброски союзников. Указывается, что идут работы по модернизации маршрута, соединяющего столицу Литвы Вильнюс с польским городом Августов, при этом меры предпринимаются с учетом как военных, так и гражданских нужд.
"Мы попытаемся воздействовать на ЕС вместе с Польшей, Эстонией и Латвией, чтобы позаботиться о том, чтобы эти проекты находились в приоритете", - подчеркнул Годляускас.
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