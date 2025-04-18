https://ria.ru/20250418/lenin-2012095139.html
В Верхней Пышме перенесут площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину
В Верхней Пышме перенесут площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину - РИА Новости, 18.04.2025
В Верхней Пышме перенесут площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину
Площадку для скейтбордистов на памятнике Владимиру Ленину в Верхней Пышме Свердловской области перенесут в другое место, сейчас на этом участке ведутся... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T15:40:00+03:00
2025-04-18T15:40:00+03:00
2025-04-18T16:22:00+03:00
общество
верхняя пышма
свердловская область
владимир ленин (владимир ульянов)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012072080_0:0:1710:962_1920x0_80_0_0_16e8ce91be51a249494711a105d5ea4c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Площадку для скейтбордистов на памятнике Владимиру Ленину в Верхней Пышме Свердловской области перенесут в другое место, сейчас на этом участке ведутся строительные работы, территория огорожена, а визуализация скейтбордистов с катанием по вождю – чья-то недобрая шутка, заявила пресс-служба горадминистрации. Ранее авторы проекта Legato Construction сообщали, что "воплотили мечту в жизнь" и сделали из постамента памятнику Владимиру Ленину площадку для катания скейтбордистов в Верхней Пышме. В соцсетях распространились соответствующие снимки "доказательств", как на "Ленине катаются". "Исторически в скверике на пятачке между Ледовой ареной и Дворцом культуры "Металлург" всегда собиралась молодежь – отдыхала, проводила время. Там же стоял памятник В.И. Ленину. Поэтому существовала присказка "встретимся у Ленина"… Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы", – приводит мэрия слова председателя гордумы Ивана Зернова. Местные власти отмечают, что с проектом благоустройства данного участка город стал победителем в конкурсе по созданию комфортной городской среды, перед ними стояла задача "сохранить место встреч молодежи и место расположения памятника Ленину в центре города". "Проект благоустройства обсуждался с жителями, каждый мог увидеть эскизный проект этой территории. Над проектом работали архитекторы и экспертное сообщество, в том числе федерального уровня. Еще раз повторю, что сегодня реализуется тот проект, который прошел голосования среди жителей и победил в федеральном проекте", – добавил Зернов. Мэрия, в частности, публикует фото проекта, на котором никакой скейт-площадки на постаменте Ленину нет.На просьбу РИА Новости отправить свежие фотографии, что возле памятника сейчас нет никакой скейт-площадки, в пресс-службе мэрии ответили, что у них нет таких снимков. "Это закрытая площадка, там идут строительные работы. И да, мы считаем, что это фейк. На стройплощадке никаких скейтбордистов быть в принципе не может, а там на картинке люди прямо катаются. Чтобы туда попасть, нужно столько подписей и разрешений", – сказали в пресс-службе мэрии."Мы ничего не будем опровергать, но фото и видео, которые не являются визуализацией, говорят сами за себя", – заявили РИА Новости в Legato Construction.
https://ria.ru/20250402/vandalizm-2008855750.html
https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html
верхняя пышма
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012072080_3:0:1710:1280_1920x0_80_0_0_2791e168dc55d425cbece38c6e09cc9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, верхняя пышма, свердловская область, владимир ленин (владимир ульянов)
Общество, Верхняя Пышма, Свердловская область, Владимир Ленин (Владимир Ульянов)
В Верхней Пышме перенесут площадку для скейтбордистов на памятнике Ленину
Скейт-площадку на памятнике Ленину в Верхней Пышме перенесут на другое место
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Площадку для скейтбордистов на памятнике Владимиру Ленину в Верхней Пышме Свердловской области перенесут в другое место, сейчас на этом участке ведутся строительные работы, территория огорожена, а визуализация скейтбордистов с катанием по вождю – чья-то недобрая шутка, заявила пресс-служба горадминистрации.
Ранее авторы проекта Legato Construction сообщали, что "воплотили мечту в жизнь" и сделали из постамента памятнику Владимиру Ленину
площадку для катания скейтбордистов в Верхней Пышме
. В соцсетях распространились соответствующие снимки "доказательств", как на "Ленине катаются".
"Исторически в скверике на пятачке между Ледовой ареной и Дворцом культуры "Металлург" всегда собиралась молодежь – отдыхала, проводила время. Там же стоял памятник В.И. Ленину. Поэтому существовала присказка "встретимся у Ленина"… Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт. Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы", – приводит мэрия слова председателя гордумы Ивана Зернова.
Местные власти отмечают, что с проектом благоустройства данного участка город стал победителем в конкурсе по созданию комфортной городской среды, перед ними стояла задача "сохранить место встреч молодежи и место расположения памятника Ленину в центре города".
"Проект благоустройства обсуждался с жителями, каждый мог увидеть эскизный проект этой территории. Над проектом работали архитекторы и экспертное сообщество, в том числе федерального уровня. Еще раз повторю, что сегодня реализуется тот проект, который прошел голосования среди жителей и победил в федеральном проекте", – добавил Зернов.
Мэрия, в частности, публикует фото проекта, на котором никакой скейт-площадки на постаменте Ленину нет.
На просьбу РИА Новости отправить свежие фотографии, что возле памятника сейчас нет никакой скейт-площадки, в пресс-службе мэрии ответили, что у них нет таких снимков. "Это закрытая площадка, там идут строительные работы. И да, мы считаем, что это фейк. На стройплощадке никаких скейтбордистов быть в принципе не может, а там на картинке люди прямо катаются. Чтобы туда попасть, нужно столько подписей и разрешений", – сказали в пресс-службе мэрии.
"Мы ничего не будем опровергать, но фото и видео, которые не являются визуализацией, говорят сами за себя", – заявили РИА Новости в Legato Construction.