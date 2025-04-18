Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном
Лавров: отношения России и Ирана развиваются вопреки внешнему давлению
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном окажет позитивное влияние на сотрудничество Тегерана и Москвы, столицы развивают свои отношения вопреки попыткам давления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что вступление этого исторического документа в силу окажет самое позитивное воздействие на наше сотрудничество во всех областях и двусторонней повестки, и на международной арене. У нас политический диалог весьма и весьма насыщен. За последнее время президенты встречались трижды", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
По его словам, российско-иранские отношения носят особый характер. "Этот характер в полной мере соответствует духу всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжает динамично развиваться, несмотря на очень сложную ситуацию в регионе и в мире, а также несмотря на попытки оказать давление на наши страны, чтобы сдержать, эта цель открыто декларируется, развитие и Ирана, и Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.