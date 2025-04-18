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Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 18.04.2025
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13:54 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063284.html
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 18.04.2025
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном
Вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном окажет позитивное влияние на сотрудничество Тегерана... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:54:00+03:00
2025-04-18T13:54:00+03:00
иран
москва
тегеран (город)
сергей лавров
аббас аракчи
масуд пезешкиан
в мире
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном окажет позитивное влияние на сотрудничество Тегерана и Москвы, столицы развивают свои отношения вопреки попыткам давления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы убеждены, что вступление этого исторического документа в силу окажет самое позитивное воздействие на наше сотрудничество во всех областях и двусторонней повестки, и на международной арене. У нас политический диалог весьма и весьма насыщен. За последнее время президенты встречались трижды", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. По его словам, российско-иранские отношения носят особый характер. "Этот характер в полной мере соответствует духу всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжает динамично развиваться, несмотря на очень сложную ситуацию в регионе и в мире, а также несмотря на попытки оказать давление на наши страны, чтобы сдержать, эта цель открыто декларируется, развитие и Ирана, и Российской Федерации", - подчеркнул Лавров. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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иран, москва, тегеран (город), сергей лавров, аббас аракчи, масуд пезешкиан, в мире
Иран, Москва, Тегеран (город), Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Масуд Пезешкиан, В мире
Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном

Лавров: отношения России и Ирана развиваются вопреки внешнему давлению

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном окажет позитивное влияние на сотрудничество Тегерана и Москвы, столицы развивают свои отношения вопреки попыткам давления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что вступление этого исторического документа в силу окажет самое позитивное воздействие на наше сотрудничество во всех областях и двусторонней повестки, и на международной арене. У нас политический диалог весьма и весьма насыщен. За последнее время президенты встречались трижды", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
По его словам, российско-иранские отношения носят особый характер. "Этот характер в полной мере соответствует духу всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжает динамично развиваться, несмотря на очень сложную ситуацию в регионе и в мире, а также несмотря на попытки оказать давление на наши страны, чтобы сдержать, эта цель открыто декларируется, развитие и Ирана, и Российской Федерации", - подчеркнул Лавров.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
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