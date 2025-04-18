https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063284.html

Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном

Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном - РИА Новости, 18.04.2025

Лавров оценил вступление в силу договора о партнерстве с Ираном

Вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном окажет позитивное влияние на сотрудничество Тегерана... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:54:00+03:00

2025-04-18T13:54:00+03:00

2025-04-18T13:54:00+03:00

иран

москва

тегеран (город)

сергей лавров

аббас аракчи

масуд пезешкиан

в мире

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Вступление в силу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном окажет позитивное влияние на сотрудничество Тегерана и Москвы, столицы развивают свои отношения вопреки попыткам давления, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Мы убеждены, что вступление этого исторического документа в силу окажет самое позитивное воздействие на наше сотрудничество во всех областях и двусторонней повестки, и на международной арене. У нас политический диалог весьма и весьма насыщен. За последнее время президенты встречались трижды", - сказал Лавров по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. По его словам, российско-иранские отношения носят особый характер. "Этот характер в полной мере соответствует духу всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжает динамично развиваться, несмотря на очень сложную ситуацию в регионе и в мире, а также несмотря на попытки оказать давление на наши страны, чтобы сдержать, эта цель открыто декларируется, развитие и Ирана, и Российской Федерации", - подчеркнул Лавров. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Ираном был подписан 17 января 2025 года в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.

https://ria.ru/20250418/iran-2012045882.html

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иран, москва, тегеран (город), сергей лавров, аббас аракчи, масуд пезешкиан, в мире