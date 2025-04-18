Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 18.04.2025 (обновлено: 14:17 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012063087.html
Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана
Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана - РИА Новости, 18.04.2025
Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана
Заседание межправкомиссии России и Ирана состоится 23-25 апреля в Москве, стороны обсудят реализацию совместных проектов, вопросы двустороннего... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:52:00+03:00
2025-04-18T14:17:00+03:00
россия
иран
москва
сергей лавров
бушерская аэс
в мире
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_9febad03afd018e2772db8fba17f9dfc.jpg
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Ирана состоится 23-25 апреля в Москве, стороны обсудят реализацию совместных проектов, вопросы двустороннего инфраструктурного, логистического и инвестиционного сотрудничества, а также сооружение атомной электростанции "Бушер", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы проанализировали ход подготовки к очередному, 18-му заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно состоится здесь, в Москве 23-25 апреля, там планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего инфраструктурного, логистического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию флагманского проекта - сооружение атомной электростанции "Бушер" - и включая проект строительства железнодорожного участка "Решт -Астара" за счет российского кредита", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.Он отметил, что товарооборот двух стран демонстрирует позитивную динамику, по итогам прошлого года он вырос более чем на 13% и практически повторил рекордный показатель 2022 года - около пяти миллиардов долларов, при этом тенденция к росту продолжается.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в заседании межправкомиссии примет участие министр нефти Ирана, а также все организации и ведомства Ирана, которые взаимодействуют с Россией."Я предполагаю, что состав делегации будет насчитывать примерно 100 человек, причем будут как представители государственных органов, так и частного сектора", - добавил Аракчи.
https://ria.ru/20250418/iran-2012068332.html
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012060968.html
россия
иран
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/12/2000113252_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_3280f5a452c5c6395c900f60644796f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, иран, москва, сергей лавров, бушерская аэс, в мире, аббас аракчи
Россия, Иран, Москва, Сергей Лавров, Бушерская АЭС, В мире, Аббас Аракчи
Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана

Лавров: межправкомиссия РФ и Ирана встретится 23-25 апреля в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Ирана состоится 23-25 апреля в Москве, стороны обсудят реализацию совместных проектов, вопросы двустороннего инфраструктурного, логистического и инвестиционного сотрудничества, а также сооружение атомной электростанции "Бушер", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы проанализировали ход подготовки к очередному, 18-му заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно состоится здесь, в Москве 23-25 апреля, там планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего инфраструктурного, логистического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию флагманского проекта - сооружение атомной электростанции "Бушер" - и включая проект строительства железнодорожного участка "Решт -Астара" за счет российского кредита", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Иран считает возможным достижение соглашения по ядерной программе
Вчера, 14:16
Он отметил, что товарооборот двух стран демонстрирует позитивную динамику, по итогам прошлого года он вырос более чем на 13% и практически повторил рекордный показатель 2022 года - около пяти миллиардов долларов, при этом тенденция к росту продолжается.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в заседании межправкомиссии примет участие министр нефти Ирана, а также все организации и ведомства Ирана, которые взаимодействуют с Россией.
"Я предполагаю, что состав делегации будет насчитывать примерно 100 человек, причем будут как представители государственных органов, так и частного сектора", - добавил Аракчи.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США
Вчера, 13:44
 
РоссияИранМоскваСергей ЛавровБушерская АЭСВ миреАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала