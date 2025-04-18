Лавров раскрыл, когда состоится заседание межправкомисии России и Ирана
Лавров: межправкомиссия РФ и Ирана встретится 23-25 апреля в Москве
Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заседание межправкомиссии России и Ирана состоится 23-25 апреля в Москве, стороны обсудят реализацию совместных проектов, вопросы двустороннего инфраструктурного, логистического и инвестиционного сотрудничества, а также сооружение атомной электростанции "Бушер", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы проанализировали ход подготовки к очередному, 18-му заседанию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, оно состоится здесь, в Москве 23-25 апреля, там планируется обсудить ключевые вопросы двустороннего инфраструктурного, логистического, инвестиционного сотрудничества, включая реализацию флагманского проекта - сооружение атомной электростанции "Бушер" - и включая проект строительства железнодорожного участка "Решт -Астара" за счет российского кредита", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана.
Он отметил, что товарооборот двух стран демонстрирует позитивную динамику, по итогам прошлого года он вырос более чем на 13% и практически повторил рекордный показатель 2022 года - около пяти миллиардов долларов, при этом тенденция к росту продолжается.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что в заседании межправкомиссии примет участие министр нефти Ирана, а также все организации и ведомства Ирана, которые взаимодействуют с Россией.
"Я предполагаю, что состав делегации будет насчитывать примерно 100 человек, причем будут как представители государственных органов, так и частного сектора", - добавил Аракчи.
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