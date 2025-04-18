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Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США - РИА Новости, 18.04.2025
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13:44 18.04.2025 (обновлено: 14:01 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/lavrov-2012060968.html
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США - РИА Новости, 18.04.2025
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США
Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:44:00+03:00
2025-04-18T14:01:00+03:00
в мире
россия
сша
аббас аракчи
сергей лавров
иран
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы приветствовали стремление, насколько мы можем судить, по достижению объективных взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
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в мире, россия, сша, аббас аракчи, сергей лавров, иран
В мире, Россия, США, Аббас Аракчи, Сергей Лавров, Иран
Лавров прокомментировал переговоры Ирана и США

Лавров: РФ приветствует шаги Ирана и США к соглашению по ядерной программе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Россия приветствует стремление США и Ирана достичь договоренностей по иранской ядерной программе и готова содействовать переговорному процессу между странами, но на переговорах должны учитываться законные интересы Тегерана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали стремление, насколько мы можем судить, по достижению объективных взаимоприемлемых договоренностей, в том числе которые обсуждались и продолжают обсуждаться между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки. Безусловно, Россия готова содействовать этому процессу и будет всячески поддерживать договоренности, которые учитывают законные интересы Исламской Республики Иран", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
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