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Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана

Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана - РИА Новости, 18.04.2025

Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана

Переговоры президента Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи были насыщенными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:21:00+03:00

2025-04-18T12:21:00+03:00

2025-04-18T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговоры президента Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи были насыщенными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров."Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента России Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором", — сказал он в начале встречи с иранским коллегой.Контакты Путина и Аракчи указывают на беспрецедентную динамику политического диалога стран, добавил министр.Иранский дипломат, в свою очередь, пояснил, что переданное им послание Верховного лидера ИРА Али Хаменеи российскому лидеру показывает всему миру, что Москва — стратегический партнер Тегерана.Аракчи прибыл в Москву в четверг. Он уточнил, что рассказал на встрече с Путиным о ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США. Также они обсудили диалог Москвы и Вашингтона по Украине. Министр выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией.Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин передал добрые пожелания и субстантивные послания Хаменеи.Как отмечал посол Ирана в Москве Казем Джалали, в числе тем, запланированных для обсуждения, — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене.В иранском внешнеполитическом ведомстве указывали, что Аракчи также намерен затронуть ситуацию вокруг переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе.

https://ria.ru/20250408/mid-2010011211.html

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