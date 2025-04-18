Лавров раскрыл детали переговоров Путина с главой МИД Ирана
Лавров: переговоры Путина с главой МИД Ирана были насыщенными
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
Президент Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Переговоры президента Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи были насыщенными, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Вчера состоялась продолжительная и насыщенная беседа у президента России Владимира Путина, он остался очень доволен этим разговором", — сказал он в начале встречи с иранским коллегой.
Контакты Путина и Аракчи указывают на беспрецедентную динамику политического диалога стран, добавил министр.
Иранский дипломат, в свою очередь, пояснил, что переданное им послание Верховного лидера ИРА Али Хаменеи российскому лидеру показывает всему миру, что Москва — стратегический партнер Тегерана.
Аракчи прибыл в Москву в четверг. Он уточнил, что рассказал на встрече с Путиным о ситуации в непрямых переговорах между Ираном и США. Также они обсудили диалог Москвы и Вашингтона по Украине.
Министр выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией.
Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин передал добрые пожелания и субстантивные послания Хаменеи.
Как отмечал посол Ирана в Москве Казем Джалали, в числе тем, запланированных для обсуждения, — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество, взаимодействие на международной арене.
В иранском внешнеполитическом ведомстве указывали, что Аракчи также намерен затронуть ситуацию вокруг переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной программе.
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