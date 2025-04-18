https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012015281.html

Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области

Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 18.04.2025

Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области

Более десяти уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО), было возбуждено только с конца прошлого года, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T11:42:00+03:00

2025-04-18T11:42:00+03:00

2025-04-18T12:09:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 18 апр - РИА Новости. Более десяти уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО), было возбуждено только с конца прошлого года, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Только с конца прошлого года в Курской области было возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены)", - написал он.Он добавил, что не сомневается, что все причастные к преступлениям понесут заслуженнное наказание."Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны. Не сомневаюсь, что все лица, причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам будут изобличены и понесут заслуженное наказание, невзирая на должности", - заявил Хинштейн.

https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005579491.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область, александр хинштейн