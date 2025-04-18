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Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 18.04.2025
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11:42 18.04.2025 (обновлено: 12:09 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kurskaya-2012015281.html
Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области
Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области - РИА Новости, 18.04.2025
Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области
Более десяти уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО), было возбуждено только с конца прошлого года, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T11:42:00+03:00
2025-04-18T12:09:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 18 апр - РИА Новости. Более десяти уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО), было возбуждено только с конца прошлого года, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале."Только с конца прошлого года в Курской области было возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены)", - написал он.Он добавил, что не сомневается, что все причастные к преступлениям понесут заслуженнное наказание."Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны. Не сомневаюсь, что все лица, причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам будут изобличены и понесут заслуженное наказание, невзирая на должности", - заявил Хинштейн.
https://ria.ru/20250317/hinshtejn-2005579491.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн
Хинштейн высказался о ситуации вокруг Корпорации развития Курской области

Хинштейн: в Курской области с начала года завели более 10 дел, связанных с КРКО

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 18 апр - РИА Новости. Более десяти уголовных дел, связанных с Корпорацией развития Курской области (КРКО), было возбуждено только с конца прошлого года, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«
"Только с конца прошлого года в Курской области было возбуждено более десяти уголовных дел, связанных с КРКО (часть из них впоследствии были объединены)", - написал он.
Он добавил, что не сомневается, что все причастные к преступлениям понесут заслуженнное наказание.
"Увы, враг находится не только по другую линию фронта. Мздоимцы и коррупционеры подрывают страну изнутри, особенно, когда речь идёт о воровстве в сфере обороны. Не сомневаюсь, что все лица, причастные к этим беспрецедентным по цинизму и масштабу многомиллиардным преступным схемам будут изобличены и понесут заслуженное наказание, невзирая на должности", - заявил Хинштейн.
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