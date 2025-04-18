https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html

Десять лучших рецептов пасхального кулича: традиционные и оригинальные

Пасхальный Кулич: 10 лучших рецептов приготовления

Десять лучших рецептов пасхального кулича: традиционные и оригинальные

Панеттоне, Краффин, Коломба, Цуреки – названия пасхальной выпечки в разных странах. В России куличи на Пасху традиционно готовят на дрожжевом тесте с глазурью,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T20:39:00+03:00

2025-04-18T20:39:00+03:00

2025-04-18T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Панеттоне, Краффин, Коломба, Цуреки – названия пасхальной выпечки в разных странах. В России куличи на Пасху традиционно готовят на дрожжевом тесте с глазурью, или творожные с цукатами, но популярность приобретают и новые оригинальные вариации праздничного блюда. Как приготовить вкусный пасхальный кулич своими руками, этапы приготовления, как готовить без выпечки и печь в духовке, рецепты от шеф-поваров – в материале РИА Новости.10 лучших рецептов приготовления пасхального куличаСпособов приготовления пасхальных куличей множество – от классических до диетических вариаций. Бренд-шеф и главный нутрициолог службы доставки здорового питания Justfood Марина Шитикова поделилась своими рецептами.Кулич с маком и апельсиновой цедройЭтот вариант кулича получается мягким, имеет свежий вкус и приятный цитрусовый аромат.Время готовки: 50 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеПасхальный бездрожжевой кулич на сливочном маслеПростой рецепт бездрожжевого кулича получается маслянистым с нежной текстурой.Время готовки: 40 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеТворожная пасха с изюмомШеф-повар Андрей Лысогор поделился рецептом творожного кулича, влажного и плотного, но при этом совершенно без привкуса творога.Время готовки: 60 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеКлассический пасхальный куличАлександр Кузичев, шеф повар ресторана The Kitchen поделился традиционным рецептом куличей. Указанное количество ингредиентов рассчитано на выпечку сразу 10 куличей.Время готовки: 110 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыДля опары:Для теста:ПриготовлениеШоколадный кулич с кокосовой стружкойПасхальный кулич для любителей шоколада с нежным ароматом кокоса.Время готовки: 40 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеКулич на сметанеВремя готовки: 100 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеДиетический куличДиетический вариант пасхального лакомства без вреда для фигуры.Время готовки: 40 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеДля приготовления глазури нужно смешать сухое молоко с крахмалом и подсластителем, добавить щепотку ванилина. Влить несколько ложек молока и размешать до однородности. Добавить оставшееся молоко, взбить и поставить в микроволновку на максимальную мощность, перемешивать, чтобы масса не убежала. Дать остыть и нанести глазурь на кулич.Пасхальный кулич без выпечкиЭто оригинальный рецепт кулича, который не требует выпечки, ведь в нем совсем нет муки.Время готовки: 35 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеПасхальный̆ кулич-краффинЕще одна необычная вариация кулича на праздник. Готовить его лучше в высокой формочке, соблюдая пропорции и время работы с тестом.Время готовки: 120 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеЗаварной кулич с миндалемВремя готовки: 90 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеСоветы шеф-повараБренд-шеф Марина Шитикова рекомендует:Александр Кузичев дополняет, что лучше всего использовать для приготовления куличей яйца категории С0, качественные цукаты и орехи. Обязательно стоит проверять срок годности на дрожжах, а в случае применения живых дрожжей, важно правильно пересчитать их с сухими по граммам. По словам эксперта, при добавлении коньяка, кулич дольше остается мягким внутри и не черствеет.

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https://ria.ru/20250418/paskha-1858675417.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пасха, простые рецепты, россия, религиозные праздники, продукты, рецепты куличей, кулич