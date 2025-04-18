Десять лучших рецептов пасхального кулича: традиционные и оригинальные
© Getty Images / yulka3iceПасхальные куличи
© Getty Images / yulka3ice
Пасхальные куличи
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Оглавление
- 10 лучших рецептов приготовления пасхального кулича
- Кулич с маком и апельсиновой цедрой
- Пасхальный бездрожжевой кулич на сливочном масле
- Творожная пасха с изюмом
- Классический пасхальный кулич
- Шоколадный кулич с кокосовой стружкой
- Диетический кулич
- Пасхальный кулич без выпечки
- Пасхальный̆ кулич-краффин
- Заварной кулич с миндалем
- Советы шеф-повара
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Панеттоне, Краффин, Коломба, Цуреки – названия пасхальной выпечки в разных странах. В России куличи на Пасху традиционно готовят на дрожжевом тесте с глазурью, или творожные с цукатами, но популярность приобретают и новые оригинальные вариации праздничного блюда. Как приготовить вкусный пасхальный кулич своими руками, этапы приготовления, как готовить без выпечки и печь в духовке, рецепты от шеф-поваров – в материале РИА Новости.
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16 апреля, 18:03
10 лучших рецептов приготовления пасхального кулича
Способов приготовления пасхальных куличей множество – от классических до диетических вариаций. Бренд-шеф и главный нутрициолог службы доставки здорового питания Justfood Марина Шитикова поделилась своими рецептами.
Кулич с маком и апельсиновой цедрой
Этот вариант кулича получается мягким, имеет свежий вкус и приятный цитрусовый аромат.
Время готовки: 50 мин.
© Getty Images / MarkovtelПасхальные куличи в духовке
© Getty Images / Markovtel
Пасхальные куличи в духовке
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 326.76 ккал
- Белки 6.69
- Жиры 15.5
- Углеводы 40.65
Ингредиенты
- мука 500 г
- сливочное масло 200 г
- сахар 200 г
- яйцо куриное 4 шт.
- молоко 250 мл.
- сухие дрожжи 11 г
- изюм 100 г
- мак 100 г
- цедра апельсина 50 г
- ваниль по вкусу
- соль по вкусу
Приготовление
- 1.Подогреть молоко в небольшой кастрюле, не доводя до кипения.
- 2.Всыпать сахар и сухие дрожжи, тщательно перемешать.
- 3.Оставить на 5-10 минут для активации дрожжей.
- 4.Натереть цедру апельсина на мелкой терке (только верхний желтый слой, без белой части).
- 5.В большой миске смешать муку с растопленным сливочным маслом,
- 6.Добавить взбитые яйца и влить растворенные дрожжи с молоком.
- 7.Добавить ваниль и соль, постепенно вмешать молоко с дрожжами и сахаром, перемешивая до однородности.
- 8.Добавить мак и апельсиновую цедру, тщательно перемешать все ингредиенты.
- 9.Распределить тесто по формам, заполняя их наполовину и оставить в теплом месте на 1,5 часа для подъема (тесто должно увеличиться в два раза).
- 10.Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать около 50 минут до золотистой корочки
- 11.После остывания украсить глазурью по вкусу.
Пасхальный бездрожжевой кулич на сливочном масле
© Getty Images / Oksana_SПасхальный кулич
© Getty Images / Oksana_S
Пасхальный кулич
Простой рецепт бездрожжевого кулича получается маслянистым с нежной текстурой.
Время готовки: 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 317.22 ккал
- Белки 5.32
- Жиры 9.97
- Углеводы 52.18
Ингредиенты
- топлёное молоко 500 мл
- сахар 500 г
- сливочное масло 250 г
- яйцо куриное 5 шт.
- ванильный сахар 20 г
- цукаты 100 г
- изюм 150 г
- соль 5 г
- мука 1 кг
- разрыхлитель теста 10 г
Приготовление
- 1.Яйца взбить с сахаром до пышной массы, добавить размягченное сливочное масло, влить подогретое молоко и тщательно все перемешать.
- 2.Изюм замочить в теплой воде на 15 минут, вытащить, обсушить и обвалять в муке.
- 3.Добавить в молоко просеянную муку с разрыхлителем, всыпать ванильный сахар, соль и вымешивать не менее 10 минут.
- 4.Добавить изюм и цукаты, накрыть полотенцем и оставить на час.
- 5.Смазать формы маслом и выложить тесто, заполняя формы на 1/3 высоты, дать тесту постоять еще 30-40 минут.
- 6.Выпекать при 180 градусах первые 10 минут, уменьшить температуру до 160 и выпекать 35-45 минут до готовности.
- 7.Готовые куличи остудить, смазать белковым кремом и украсить глазурью или посыпкой.
© Getty Images / tasha_lyubinaПасхальный кулич
© Getty Images / tasha_lyubina
Пасхальный кулич
Творожная пасха с изюмом
Шеф-повар Андрей Лысогор поделился рецептом творожного кулича, влажного и плотного, но при этом совершенно без привкуса творога.
Время готовки: 60 мин.
© Getty Images / AlmajeПасхальный кулич
© Getty Images / Almaje
Пасхальный кулич
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 297.97 ккал
- Белки 8.86
- Жиры 10.04
- Углеводы 41.77
Ингредиенты
- молоко 70 мл
- мука 350 г
- дрожжи прессованные 25 г
- творог (мягкий, 9%) 250 г
- масло сливочное 50 г
- ванильный сахар 16 г
- сахар 150 г
- яйцо куриное 2 шт.
- изюм 100 г
- миндаль 70 г
- соль 5 г
- ликер (инжирный, апельсиновый или коньяк) для замачивания изюма 2 ст.
Приготовление
- 1.Для опары необходимо смешать молоко, дрожжи, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки (не из основного количества).
- 2.Накрыть плёнкой и оставить на 20–30 минут, пока не появятся пузырьки.
- 3.Основа теста: взбить масло с сахаром до пышности. По одному ввести яйца, продолжая взбивать.
- 4.Добавить творог, ванильный сахар и соль, перемешать.
- 5.Влить опару, затем всыпать муку и вымешивать 10 минут (руками или насадкой-крюком). Вмешать предварительно замоченный изюм, ликёр и орехи.
- 6.Заполнить формы тестом на ⅓ (на 2 формы диаметром 12 см и высотой 9 см). Накрыть плёнкой и дать подняться в 1,5 раза (40–60 минут).
- 7.Выпекать при 170°C около часа. Готовность проверять деревянной палочкой.
- 8.Для приготовления глазури взбить два белка с 280 г сахарной пудры и щепоткой лимонной кислоты. Наносить глазурь только на остывший кулич. Для плотной текстуры следует взбивать дольше, для "стекающей" – меньше.
Классический пасхальный кулич
© Getty Images / Andrey RykovПасхальный кулич
© Getty Images / Andrey Rykov
Пасхальный кулич
Александр Кузичев, шеф повар ресторана The Kitchen поделился традиционным рецептом куличей. Указанное количество ингредиентов рассчитано на выпечку сразу 10 куличей.
Время готовки: 110 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 355.57 ккал
- Белки 7.69
- Жиры 14.93
- Углеводы 47.35
Ингредиенты
Для опары:
- мука 170 г
- сахар 70 г
- дрожжи сухие 24 г
- молоко 390 мл
Для теста:
- мука 1150 г
- яйцо куриное 6 шт.
- масло сливочное 82% 270 г
- сахар 400 г
- ванилин 1 пакет
- соль 7 г
- коньяк 40 г
- разрыхлитель 7 г
- растительное масло 30 г
- изюм, клюква, орехи по вкусу 350-550 г
Приготовление
- 1.Замесить опару на теплом молоке, накрыть пленкой и убрать в теплое место на 30-40 мин.
- 2.Яйца взбить блендером. Все ингредиенты соединить в деже миксера (опара, мука, яйца, мягкое масло сливочное, сахар, соль, разрыхлитель).
- 3.Используя насадку крюк замесить тесто 20-25 минут на скорости между низкой и средней.
- 4.Добавить коньяк, ванилин, растительное масло и предварительно вымытые и подсушенные цукаты и орехи.
- 5.Снова замесить тесто до однородной массы, накрыть пленкой и убрать в теплое место.
- 6.Когда тесто поднимется вдвое, выложить его и разделить на 10 порций, скатать в шарики.
- 7.Цукаты и орехи завернуть внутрь теста и распределить по формам на 1/3, укрыть пленкой и отправить на расстойку.
- 8.Как только тесто поднялось, аккуратно поставить формочки в разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 4 мин., потом снизить до 160 градусов и печь еще 30-35 мин до готовности.
Шоколадный кулич с кокосовой стружкой
Пасхальный кулич для любителей шоколада с нежным ароматом кокоса.
Время готовки: 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 354.86 ккал
- Белки 6.77
- Жиры 16.75
- Углеводы 44.56
Ингредиенты
- мука 500 г
- сахар 150 г
- сливочное масло 150 г
- яйцо куриное 3 шт.
- молока 200 мл
- сухие дрожжи 7 г
- соль 10 г
- черный шоколад 100 г
- кокосовая стружка 50 г
© Getty Images / Svetlana DenisovaПасхальный кулич
© Getty Images / Svetlana Denisova
Пасхальный кулич
Приготовление
- 1.Масло оставить при комнатной температуре для размягчения.
- 2.Смешать муку, сахар, дрожжи и соль.
- 3.Добавить молоко, яйца и масло, перемешать все ингредиенты до получения однородной массы.
- 4.Шоколад измельчить на кусочки и добавить в тесто вместе с кокосовой стружкой. Вымешивать тесто до гладкой текстуры.
- 5.Выложить тесто в форму для кулича и оставить на 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось.
- 6.Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать кулич в течение 40-45 минут.
Кулич на сметане
Время готовки: 100 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 300.93 ккал
- Белки 5.55
- Жиры 9.77
- Углеводы 48.68
Ингредиенты
- мука пшеничная 800 г
- молоко 300 мл
- сухие дрожжи 10 г
- яйцо куриное 2 шт.
- сахар 200 г
- масло сливочное 150 г
- сметана 20% 250 г
- сахар ванильный 14 г
- изюм 300 г
Приготовление
- 1.Молоко подогреть, добавить в него дрожжи и 1 ч.л. сахара.
- 2.Просеять 200–250 г муки, тщательно перемешать, укрыть пленкой или салфеткой и отравить в тёплое место на 30 минут.
- 3.Яйцо взбить с сахаром, добавить полученную смесь в опару и перемешать.
- 4.Добавить размягченное масло, ванильный сахар, сметану и все перемешать до получения однородной массы.
- 5.Просеять оставшуюся муку и замесить тесто, оно не должно прилипать к рукам.
- 6.Готовое тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на 30 минут, оно должно подняться.
- 7.Добавить в тесто чистый и высушенный изюм, перемешать и дать тесту еще подняться.
- 8.Выложить тесто в формочки и оставить и оставить для расстойки.
- 9.Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 10 минут, после увеличить температуру до 180 градусов и выпекать около 30 минут до готовности.
Диетический кулич
© Getty Images / druvoПасхальные куличи
© Getty Images / druvo
Пасхальные куличи
Диетический вариант пасхального лакомства без вреда для фигуры.
Время готовки: 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 173.46 ккал
- Белки 6.36
- Жиры 8.04
- Углеводы 18.76
Ингредиенты
- мука цельнозерновая пшеничная 30 г
- овсяные отруби 30 г
- кукурузная мука 40 г
- кефир 60 г
- молоко 150 мл
- обезжиренное сухое молоко 40 г
- яйцо куриное 2 шт.
- изюм 30 г
- кокосовое масло 20 г
- разрыхлитель теста 7 г
- цедра одного лимона
- кукурузный крахмал 10 г
- подсластитель (кленовый сироп) по вкусу
Приготовление
- 1.Яйца взбить миксером в течение 2-3 минут до состояния пышной пены.
- 2.Добавить овсяные отруби, кукурузную и цельнозерновую муку, кокосовое масло.
- 3.Добавить разрыхлитель, цедру лимона, кефир, предварительно вымытый и подсушенный изюм.
- 4.Перемешать все ингредиенты и добавить подсластитель по вкусу.
- 5.Распределить тесто в бумажную или силиконовую форму.
- 6.Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Для приготовления глазури нужно смешать сухое молоко с крахмалом и подсластителем, добавить щепотку ванилина. Влить несколько ложек молока и размешать до однородности. Добавить оставшееся молоко, взбить и поставить в микроволновку на максимальную мощность, перемешивать, чтобы масса не убежала. Дать остыть и нанести глазурь на кулич.
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16 апреля, 03:08
Пасхальный кулич без выпечки
Это оригинальный рецепт кулича, который не требует выпечки, ведь в нем совсем нет муки.
Время готовки: 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 360.69 ккал
- Белки 7.97
- Жиры 22.6
- Углеводы 34.21
© Getty Images / tasha_lyubinaПасхальный кулич
© Getty Images / tasha_lyubina
Пасхальный кулич
Ингредиенты
- ядра грецкого ореха 100 г
- миндаль 200 г
- финики 150 г
- курага 50 г
- изюм 100 г
- апельсин 2 шт.
- мед 120 г
- кокосовая стружка 40 г
- кунжут 50 г
- семена льна 50 г,
- кардамон 3,5 г
- мускатный орех 3,5 г
- корица 7 г
Приготовление
- 1.Замочить сухофрукты в горячей воде на 10-15 минут и обсушить.
- 2.Орехи измельчить в блендере и добавить к ним все специи. Отдельно измельчить семена льна и кунжута.
- 3.Переложить в миску, добавить мед и хорошо перемешать.
- 4.Положить порезанные сухофрукты, еще раз перемешать и утрамбовать в форме для кулича, смазанной маслом.
- 5.Аккуратно перевернуть кулич на тарелку, полить глазурью из сахарной пудры и сока апельсина (3:1) и дать застыть.
Пасхальный̆ кулич-краффин
© Getty Images / yulka3iceПасхальные куличи
© Getty Images / yulka3ice
Пасхальные куличи
Еще одна необычная вариация кулича на праздник. Готовить его лучше в высокой формочке, соблюдая пропорции и время работы с тестом.
Время готовки: 120 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 312.75 ккал
- Белки 6.09
- Жиры 9.3
- Углеводы 51.73
Ингредиенты
- мука пшеничная 750 г
- молоко теплое 200 мл
- дрожжи быстродействующие 12 г
- яйцо куриное 2 шт.
- желток яичный 3 шт.
- масло сливочное 150 г
- сахар тростниковый 120 г
- соль 2 г
- сок апельсиновый 50 мл
- экстракт ванили 10 г
- цедра лимона 20 г
- цедра апельсина 20 г
- мед 60 г
- вишня сушеная 100 г
- цукаты 100 г
- изюм 100 г
Приготовление
- 1.В молоко всыпать часть сахара и дрожжи, тщательно перемешать и отставить на 5-7 минут.
- 2.В глубокой емкости смешать два яйца и добавить три желтка (заранее отделив от белков), высыпать оставшийся сахар взбить миксером до образования светлой массы.
- 3.Просеять муку и добавить ранее замешанные дрожжи, взбитые с сахаром яйца, апельсиновый сок, цедру цитрусовых, ванилин и мёд. Замесить тесто, добавляя оставшуюся муку.
- 4.Растопить масло, влить его в тесто и продолжать вымешивать тесто, пока оно не станет эластичным и мягким.
- 5.Переложить тесто в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в тёплое место на час. После разделить на равные кусочки и дать еще постоять под пленкой пять минут.
- 6.Вишню, цукаты и изюм промыть и просушить и измельчить все. кроме изюма.
- 7.Тесто раскатать в тонкий пласт толщиной два мм, смазать сливочным маслом и сверху выложить изюм, ягоды и цукаты, свернуть в рулетик и разрезать каждый вдоль, вывернуть так чтобы кулич был слоями наружу.
- 8.Сформировать и аккуратно переложить в форму, накрыть пленкой и отправить на расстойку еще на час.
- 9.Выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут, потом верхушки укрыть фольгой и печь ещё 35 минут при температуре 180 градусов. Готовый кулич посыпать сахарной пудрой.
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14 апреля, 13:47
Заварной кулич с миндалем
Время готовки: 90 мин.
Пищевая ценность на 100 г
- Калорийность 278.35 ккал
- Белки 8.03
- Жиры 9.7
- Углеводы 39.51
© Getty Images / nata_zhekovaПасхальный кулич
© Getty Images / nata_zhekova
Пасхальный кулич
Ингредиенты
- мука 650 г
- молоко 250 мл.
- дрожжи прессованные 100 г
- масло сливочное 100 г
- изюм 80 г
- измельченный миндаль 50 г
- сахарный песок 160 г
- яйцо куриное 8 шт.
- коньяк 1 ст. л.
Приготовление
- 1.Молоко довести о кипения, всыпать 250 г муки и варить при постоянном помешивании 1-2 минуты, снять с огня и охладить полученную массу до 50-60 градусов.
- 2.Сахар смешать с дрожжами и влить 1/2 стакана теплого молока, перемешать и дать дрожжам раствориться.
- 3.Добавить дрожжи в приготовленную молочно-мучную смесь, перемешать и поставить тесто в теплое место.
- 4.Аккуратно отделить белки от желтков, белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром.
- 5.Соединить желтки и белки с тестом, перемешать и оставить тесто, чтобы поднялось.
- 6.Добавить растопленное молоко, оставшуюся муку, изюм и все тщательно перемешать.
- 7.Выложить измельченный миндаль, коньяк и тщательно вымесить тесто, выложить в форму и дать ему подняться.
- 8.Выпекать куличи при температуре 180-200 градусов в течение 60 минут.
Советы шеф-повара
Бренд-шеф Марина Шитикова рекомендует:
- использовать для приготовления куличей муку высшего сорта с содержанием белка не менее 13% – хлебопекарную или специализированную муку для выпечки;
- выбирать сливочное масло с жирностью не менее 82,5%. Не использовать маргарин – он содержит растительные жиры, которые делают тесто рыхлым. Можно экспериментировать с кокосовым или топленым маслом;
- вымешивать тесто для кулича не менее 10 минут;
- добавлять сливочное масло в конце, предварительно размягчив его;
- если в рецепте используются сухофрукты, то сначала нужно замочить их в подогретом коньяке или роме, затем просушить на бумажном полотенце.
Александр Кузичев дополняет, что лучше всего использовать для приготовления куличей яйца категории С0, качественные цукаты и орехи. Обязательно стоит проверять срок годности на дрожжах, а в случае применения живых дрожжей, важно правильно пересчитать их с сухими по граммам. По словам эксперта, при добавлении коньяка, кулич дольше остается мягким внутри и не черствеет.