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Пасхальный Кулич: 10 лучших рецептов приготовления
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20:39 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kulich-2012192826.html
Десять лучших рецептов пасхального кулича: традиционные и оригинальные
Пасхальный Кулич: 10 лучших рецептов приготовления
Десять лучших рецептов пасхального кулича: традиционные и оригинальные
Панеттоне, Краффин, Коломба, Цуреки – названия пасхальной выпечки в разных странах. В России куличи на Пасху традиционно готовят на дрожжевом тесте с глазурью,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T20:39:00+03:00
2025-04-18T20:39:00+03:00
пасха
простые рецепты
россия
религиозные праздники
продукты
рецепты куличей
кулич
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Панеттоне, Краффин, Коломба, Цуреки – названия пасхальной выпечки в разных странах. В России куличи на Пасху традиционно готовят на дрожжевом тесте с глазурью, или творожные с цукатами, но популярность приобретают и новые оригинальные вариации праздничного блюда. Как приготовить вкусный пасхальный кулич своими руками, этапы приготовления, как готовить без выпечки и печь в духовке, рецепты от шеф-поваров – в материале РИА Новости.10 лучших рецептов приготовления пасхального куличаСпособов приготовления пасхальных куличей множество – от классических до диетических вариаций. Бренд-шеф и главный нутрициолог службы доставки здорового питания Justfood Марина Шитикова поделилась своими рецептами.Кулич с маком и апельсиновой цедройЭтот вариант кулича получается мягким, имеет свежий вкус и приятный цитрусовый аромат.Время готовки: 50 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеПасхальный бездрожжевой кулич на сливочном маслеПростой рецепт бездрожжевого кулича получается маслянистым с нежной текстурой.Время готовки: 40 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеТворожная пасха с изюмомШеф-повар Андрей Лысогор поделился рецептом творожного кулича, влажного и плотного, но при этом совершенно без привкуса творога.Время готовки: 60 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеКлассический пасхальный куличАлександр Кузичев, шеф повар ресторана The Kitchen поделился традиционным рецептом куличей. Указанное количество ингредиентов рассчитано на выпечку сразу 10 куличей.Время готовки: 110 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыДля опары:Для теста:ПриготовлениеШоколадный кулич с кокосовой стружкойПасхальный кулич для любителей шоколада с нежным ароматом кокоса.Время готовки: 40 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеКулич на сметанеВремя готовки: 100 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеДиетический куличДиетический вариант пасхального лакомства без вреда для фигуры.Время готовки: 40 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеДля приготовления глазури нужно смешать сухое молоко с крахмалом и подсластителем, добавить щепотку ванилина. Влить несколько ложек молока и размешать до однородности. Добавить оставшееся молоко, взбить и поставить в микроволновку на максимальную мощность, перемешивать, чтобы масса не убежала. Дать остыть и нанести глазурь на кулич.Пасхальный кулич без выпечкиЭто оригинальный рецепт кулича, который не требует выпечки, ведь в нем совсем нет муки.Время готовки: 35 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеПасхальный̆ кулич-краффинЕще одна необычная вариация кулича на праздник. Готовить его лучше в высокой формочке, соблюдая пропорции и время работы с тестом.Время готовки: 120 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеЗаварной кулич с миндалемВремя готовки: 90 мин.Пищевая ценность на 100 гИнгредиентыПриготовлениеСоветы шеф-повараБренд-шеф Марина Шитикова рекомендует:Александр Кузичев дополняет, что лучше всего использовать для приготовления куличей яйца категории С0, качественные цукаты и орехи. Обязательно стоит проверять срок годности на дрожжах, а в случае применения живых дрожжей, важно правильно пересчитать их с сухими по граммам. По словам эксперта, при добавлении коньяка, кулич дольше остается мягким внутри и не черствеет.
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пасха, простые рецепты, россия, религиозные праздники, продукты, рецепты куличей, кулич
Пасха, Простые рецепты, Россия, Религиозные праздники, Продукты, Рецепты куличей, Кулич

Десять лучших рецептов пасхального кулича: традиционные и оригинальные

© Getty Images / yulka3iceПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / yulka3ice
Пасхальные куличи
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Оглавление
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Панеттоне, Краффин, Коломба, Цуреки – названия пасхальной выпечки в разных странах. В России куличи на Пасху традиционно готовят на дрожжевом тесте с глазурью, или творожные с цукатами, но популярность приобретают и новые оригинальные вариации праздничного блюда. Как приготовить вкусный пасхальный кулич своими руками, этапы приготовления, как готовить без выпечки и печь в духовке, рецепты от шеф-поваров – в материале РИА Новости.
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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10 лучших рецептов приготовления пасхального кулича

Способов приготовления пасхальных куличей множество – от классических до диетических вариаций. Бренд-шеф и главный нутрициолог службы доставки здорового питания Justfood Марина Шитикова поделилась своими рецептами.

Кулич с маком и апельсиновой цедрой

Этот вариант кулича получается мягким, имеет свежий вкус и приятный цитрусовый аромат.
Время готовки: 50 мин.
© Getty Images / MarkovtelПасхальные куличи в духовке
Пасхальные куличи в духовке - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Markovtel
Пасхальные куличи в духовке
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 326.76 ккал
  • Белки 6.69
  • Жиры 15.5
  • Углеводы 40.65
Ингредиенты
  • мука 500 г
  • сливочное масло 200 г
  • сахар 200 г
  • яйцо куриное 4 шт.
  • молоко 250 мл.
  • сухие дрожжи 11 г
  • изюм 100 г
  • мак 100 г
  • цедра апельсина 50 г
  • ваниль по вкусу
  • соль по вкусу
Приготовление
  1. 1.
    Подогреть молоко в небольшой кастрюле, не доводя до кипения.
  2. 2.
    Всыпать сахар и сухие дрожжи, тщательно перемешать.
  3. 3.
    Оставить на 5-10 минут для активации дрожжей.
  4. 4.
    Натереть цедру апельсина на мелкой терке (только верхний желтый слой, без белой части).
  5. 5.
    В большой миске смешать муку с растопленным сливочным маслом,
  6. 6.
    Добавить взбитые яйца и влить растворенные дрожжи с молоком.
  7. 7.
    Добавить ваниль и соль, постепенно вмешать молоко с дрожжами и сахаром, перемешивая до однородности.
  8. 8.
    Добавить мак и апельсиновую цедру, тщательно перемешать все ингредиенты.
  9. 9.
    Распределить тесто по формам, заполняя их наполовину и оставить в теплом месте на 1,5 часа для подъема (тесто должно увеличиться в два раза).
  10. 10.
    Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать около 50 минут до золотистой корочки
  11. 11.
    После остывания украсить глазурью по вкусу.

Пасхальный бездрожжевой кулич на сливочном масле

© Getty Images / Oksana_SПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Oksana_S
Пасхальный кулич
Простой рецепт бездрожжевого кулича получается маслянистым с нежной текстурой.
Время готовки: 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 317.22 ккал
  • Белки 5.32
  • Жиры 9.97
  • Углеводы 52.18
Ингредиенты
  • топлёное молоко 500 мл
  • сахар 500 г
  • сливочное масло 250 г
  • яйцо куриное 5 шт.
  • ванильный сахар 20 г
  • цукаты 100 г
  • изюм 150 г
  • соль 5 г
  • мука 1 кг
  • разрыхлитель теста 10 г
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Приготовление
  1. 1.
    Яйца взбить с сахаром до пышной массы, добавить размягченное сливочное масло, влить подогретое молоко и тщательно все перемешать.
  2. 2.
    Изюм замочить в теплой воде на 15 минут, вытащить, обсушить и обвалять в муке.
  3. 3.
    Добавить в молоко просеянную муку с разрыхлителем, всыпать ванильный сахар, соль и вымешивать не менее 10 минут.
  4. 4.
    Добавить изюм и цукаты, накрыть полотенцем и оставить на час.
  5. 5.
    Смазать формы маслом и выложить тесто, заполняя формы на 1/3 высоты, дать тесту постоять еще 30-40 минут.
  6. 6.
    Выпекать при 180 градусах первые 10 минут, уменьшить температуру до 160 и выпекать 35-45 минут до готовности.
  7. 7.
    Готовые куличи остудить, смазать белковым кремом и украсить глазурью или посыпкой.
© Getty Images / tasha_lyubinaПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / tasha_lyubina
Пасхальный кулич

Творожная пасха с изюмом

Шеф-повар Андрей Лысогор поделился рецептом творожного кулича, влажного и плотного, но при этом совершенно без привкуса творога.
Время готовки: 60 мин.
© Getty Images / AlmajeПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Almaje
Пасхальный кулич
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 297.97 ккал
  • Белки 8.86
  • Жиры 10.04
  • Углеводы 41.77
Ингредиенты
  • молоко 70 мл
  • мука 350 г
  • дрожжи прессованные 25 г
  • творог (мягкий, 9%) 250 г
  • масло сливочное 50 г
  • ванильный сахар 16 г
  • сахар 150 г
  • яйцо куриное 2 шт.
  • изюм 100 г
  • миндаль 70 г
  • соль 5 г
  • ликер (инжирный, апельсиновый или коньяк) для замачивания изюма 2 ст.
Приготовление
  1. 1.
    Для опары необходимо смешать молоко, дрожжи, 1 ч. л. сахара и 2 ст. л. муки (не из основного количества).
  2. 2.
    Накрыть плёнкой и оставить на 20–30 минут, пока не появятся пузырьки.
  3. 3.
    Основа теста: взбить масло с сахаром до пышности. По одному ввести яйца, продолжая взбивать.
  4. 4.
    Добавить творог, ванильный сахар и соль, перемешать.
  5. 5.
    Влить опару, затем всыпать муку и вымешивать 10 минут (руками или насадкой-крюком). Вмешать предварительно замоченный изюм, ликёр и орехи.
  6. 6.
    Заполнить формы тестом на ⅓ (на 2 формы диаметром 12 см и высотой 9 см). Накрыть плёнкой и дать подняться в 1,5 раза (40–60 минут).
  7. 7.
    Выпекать при 170°C около часа. Готовность проверять деревянной палочкой.
  8. 8.
    Для приготовления глазури взбить два белка с 280 г сахарной пудры и щепоткой лимонной кислоты. Наносить глазурь только на остывший кулич. Для плотной текстуры следует взбивать дольше, для "стекающей" – меньше.

Классический пасхальный кулич

© Getty Images / Andrey RykovПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Andrey Rykov
Пасхальный кулич
Александр Кузичев, шеф повар ресторана The Kitchen поделился традиционным рецептом куличей. Указанное количество ингредиентов рассчитано на выпечку сразу 10 куличей.
Время готовки: 110 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 355.57 ккал
  • Белки 7.69
  • Жиры 14.93
  • Углеводы 47.35
Ингредиенты
Для опары:
  • мука 170 г
  • сахар 70 г
  • дрожжи сухие 24 г
  • молоко 390 мл
Для теста:
  • мука 1150 г
  • яйцо куриное 6 шт.
  • масло сливочное 82% 270 г
  • сахар 400 г
  • ванилин 1 пакет
  • соль 7 г
  • коньяк 40 г
  • разрыхлитель 7 г
  • растительное масло 30 г
  • изюм, клюква, орехи по вкусу 350-550 г
Приготовление
  1. 1.
    Замесить опару на теплом молоке, накрыть пленкой и убрать в теплое место на 30-40 мин.
  2. 2.
    Яйца взбить блендером. Все ингредиенты соединить в деже миксера (опара, мука, яйца, мягкое масло сливочное, сахар, соль, разрыхлитель).
  3. 3.
    Используя насадку крюк замесить тесто 20-25 минут на скорости между низкой и средней.
  4. 4.
    Добавить коньяк, ванилин, растительное масло и предварительно вымытые и подсушенные цукаты и орехи.
  5. 5.
    Снова замесить тесто до однородной массы, накрыть пленкой и убрать в теплое место.
  6. 6.
    Когда тесто поднимется вдвое, выложить его и разделить на 10 порций, скатать в шарики.
  7. 7.
    Цукаты и орехи завернуть внутрь теста и распределить по формам на 1/3, укрыть пленкой и отправить на расстойку.
  8. 8.
    Как только тесто поднялось, аккуратно поставить формочки в разогретую духовку и выпекать при температуре 180 градусов 4 мин., потом снизить до 160 градусов и печь еще 30-35 мин до готовности.
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Шоколадный кулич с кокосовой стружкой

Пасхальный кулич для любителей шоколада с нежным ароматом кокоса.
Время готовки: 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 354.86 ккал
  • Белки 6.77
  • Жиры 16.75
  • Углеводы 44.56
Ингредиенты
  • мука 500 г
  • сахар 150 г
  • сливочное масло 150 г
  • яйцо куриное 3 шт.
  • молока 200 мл
  • сухие дрожжи 7 г
  • соль 10 г
  • черный шоколад 100 г
  • кокосовая стружка 50 г
© Getty Images / Svetlana DenisovaПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / Svetlana Denisova
Пасхальный кулич
Приготовление
  1. 1.
    Масло оставить при комнатной температуре для размягчения.
  2. 2.
    Смешать муку, сахар, дрожжи и соль.
  3. 3.
    Добавить молоко, яйца и масло, перемешать все ингредиенты до получения однородной массы.
  4. 4.
    Шоколад измельчить на кусочки и добавить в тесто вместе с кокосовой стружкой. Вымешивать тесто до гладкой текстуры.
  5. 5.
    Выложить тесто в форму для кулича и оставить на 1,5-2 часа, чтобы оно поднялось.
  6. 6.
    Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать кулич в течение 40-45 минут.
Кулич на сметане
Время готовки: 100 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 300.93 ккал
  • Белки 5.55
  • Жиры 9.77
  • Углеводы 48.68
Ингредиенты
  • мука пшеничная 800 г
  • молоко 300 мл
  • сухие дрожжи 10 г
  • яйцо куриное 2 шт.
  • сахар 200 г
  • масло сливочное 150 г
  • сметана 20% 250 г
  • сахар ванильный 14 г
  • изюм 300 г
Приготовление
  1. 1.
    Молоко подогреть, добавить в него дрожжи и 1 ч.л. сахара.
  2. 2.
    Просеять 200–250 г муки, тщательно перемешать, укрыть пленкой или салфеткой и отравить в тёплое место на 30 минут.
  3. 3.
    Яйцо взбить с сахаром, добавить полученную смесь в опару и перемешать.
  4. 4.
    Добавить размягченное масло, ванильный сахар, сметану и все перемешать до получения однородной массы.
  5. 5.
    Просеять оставшуюся муку и замесить тесто, оно не должно прилипать к рукам.
  6. 6.
    Готовое тесто накрыть пленкой и поставить в теплое место на 30 минут, оно должно подняться.
  7. 7.
    Добавить в тесто чистый и высушенный изюм, перемешать и дать тесту еще подняться.
  8. 8.
    Выложить тесто в формочки и оставить и оставить для расстойки.
  9. 9.
    Поставить в разогретую до 100 градусов духовку на 10 минут, после увеличить температуру до 180 градусов и выпекать около 30 минут до готовности.

Диетический кулич

© Getty Images / druvoПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / druvo
Пасхальные куличи
Диетический вариант пасхального лакомства без вреда для фигуры.
Время готовки: 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 173.46 ккал
  • Белки 6.36
  • Жиры 8.04
  • Углеводы 18.76
Ингредиенты
  • мука цельнозерновая пшеничная 30 г
  • овсяные отруби 30 г
  • кукурузная мука 40 г
  • кефир 60 г
  • молоко 150 мл
  • обезжиренное сухое молоко 40 г
  • яйцо куриное 2 шт.
  • изюм 30 г
  • кокосовое масло 20 г
  • разрыхлитель теста 7 г
  • цедра одного лимона
  • кукурузный крахмал 10 г
  • подсластитель (кленовый сироп) по вкусу
Приготовление
  1. 1.
    Яйца взбить миксером в течение 2-3 минут до состояния пышной пены.
  2. 2.
    Добавить овсяные отруби, кукурузную и цельнозерновую муку, кокосовое масло.
  3. 3.
    Добавить разрыхлитель, цедру лимона, кефир, предварительно вымытый и подсушенный изюм.
  4. 4.
    Перемешать все ингредиенты и добавить подсластитель по вкусу.
  5. 5.
    Распределить тесто в бумажную или силиконовую форму.
  6. 6.
    Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 40 минут.
Для приготовления глазури нужно смешать сухое молоко с крахмалом и подсластителем, добавить щепотку ванилина. Влить несколько ложек молока и размешать до однородности. Добавить оставшееся молоко, взбить и поставить в микроволновку на максимальную мощность, перемешивать, чтобы масса не убежала. Дать остыть и нанести глазурь на кулич.
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16 апреля, 03:08

Пасхальный кулич без выпечки

Это оригинальный рецепт кулича, который не требует выпечки, ведь в нем совсем нет муки.
Время готовки: 35 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 360.69 ккал
  • Белки 7.97
  • Жиры 22.6
  • Углеводы 34.21
© Getty Images / tasha_lyubinaПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / tasha_lyubina
Пасхальный кулич
Ингредиенты
  • ядра грецкого ореха 100 г
  • миндаль 200 г
  • финики 150 г
  • курага 50 г
  • изюм 100 г
  • апельсин 2 шт.
  • мед 120 г
  • кокосовая стружка 40 г
  • кунжут 50 г
  • семена льна 50 г,
  • кардамон 3,5 г
  • мускатный орех 3,5 г
  • корица 7 г
Приготовление
  1. 1.
    Замочить сухофрукты в горячей воде на 10-15 минут и обсушить.
  2. 2.
    Орехи измельчить в блендере и добавить к ним все специи. Отдельно измельчить семена льна и кунжута.
  3. 3.
    Переложить в миску, добавить мед и хорошо перемешать.
  4. 4.
    Положить порезанные сухофрукты, еще раз перемешать и утрамбовать в форме для кулича, смазанной маслом.
  5. 5.
    Аккуратно перевернуть кулич на тарелку, полить глазурью из сахарной пудры и сока апельсина (3:1) и дать застыть.

Пасхальный̆ кулич-краффин

© Getty Images / yulka3iceПасхальные куличи
Пасхальные куличи - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / yulka3ice
Пасхальные куличи
Еще одна необычная вариация кулича на праздник. Готовить его лучше в высокой формочке, соблюдая пропорции и время работы с тестом.
Время готовки: 120 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 312.75 ккал
  • Белки 6.09
  • Жиры 9.3
  • Углеводы 51.73
Ингредиенты
  • мука пшеничная 750 г
  • молоко теплое 200 мл
  • дрожжи быстродействующие 12 г
  • яйцо куриное 2 шт.
  • желток яичный 3 шт.
  • масло сливочное 150 г
  • сахар тростниковый 120 г
  • соль 2 г
  • сок апельсиновый 50 мл
  • экстракт ванили 10 г
  • цедра лимона 20 г
  • цедра апельсина 20 г
  • мед 60 г
  • вишня сушеная 100 г
  • цукаты 100 г
  • изюм 100 г
Приготовление
  1. 1.
    В молоко всыпать часть сахара и дрожжи, тщательно перемешать и отставить на 5-7 минут.
  2. 2.
    В глубокой емкости смешать два яйца и добавить три желтка (заранее отделив от белков), высыпать оставшийся сахар взбить миксером до образования светлой массы.
  3. 3.
    Просеять муку и добавить ранее замешанные дрожжи, взбитые с сахаром яйца, апельсиновый сок, цедру цитрусовых, ванилин и мёд. Замесить тесто, добавляя оставшуюся муку.
  4. 4.
    Растопить масло, влить его в тесто и продолжать вымешивать тесто, пока оно не станет эластичным и мягким.
  5. 5.
    Переложить тесто в глубокую миску, накрыть пищевой пленкой и поставить в тёплое место на час. После разделить на равные кусочки и дать еще постоять под пленкой пять минут.
  6. 6.
    Вишню, цукаты и изюм промыть и просушить и измельчить все. кроме изюма.
  7. 7.
    Тесто раскатать в тонкий пласт толщиной два мм, смазать сливочным маслом и сверху выложить изюм, ягоды и цукаты, свернуть в рулетик и разрезать каждый вдоль, вывернуть так чтобы кулич был слоями наружу.
  8. 8.
    Сформировать и аккуратно переложить в форму, накрыть пленкой и отправить на расстойку еще на час.
  9. 9.
    Выпекать при температуре 200 градусов 5-7 минут, потом верхушки укрыть фольгой и печь ещё 35 минут при температуре 180 градусов. Готовый кулич посыпать сахарной пудрой.
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Заварной кулич с миндалем

Время готовки: 90 мин.
Пищевая ценность на 100 г
  • Калорийность 278.35 ккал
  • Белки 8.03
  • Жиры 9.7
  • Углеводы 39.51
© Getty Images / nata_zhekovaПасхальный кулич
Пасхальный кулич - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / nata_zhekova
Пасхальный кулич
Ингредиенты
  • мука 650 г
  • молоко 250 мл.
  • дрожжи прессованные 100 г
  • масло сливочное 100 г
  • изюм 80 г
  • измельченный миндаль 50 г
  • сахарный песок 160 г
  • яйцо куриное 8 шт.
  • коньяк 1 ст. л.
Приготовление
  1. 1.
    Молоко довести о кипения, всыпать 250 г муки и варить при постоянном помешивании 1-2 минуты, снять с огня и охладить полученную массу до 50-60 градусов.
  2. 2.
    Сахар смешать с дрожжами и влить 1/2 стакана теплого молока, перемешать и дать дрожжам раствориться.
  3. 3.
    Добавить дрожжи в приготовленную молочно-мучную смесь, перемешать и поставить тесто в теплое место.
  4. 4.
    Аккуратно отделить белки от желтков, белки взбить в пену, а желтки растереть с сахаром.
  5. 5.
    Соединить желтки и белки с тестом, перемешать и оставить тесто, чтобы поднялось.
  6. 6.
    Добавить растопленное молоко, оставшуюся муку, изюм и все тщательно перемешать.
  7. 7.
    Выложить измельченный миндаль, коньяк и тщательно вымесить тесто, выложить в форму и дать ему подняться.
  8. 8.
    Выпекать куличи при температуре 180-200 градусов в течение 60 минут.
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Советы шеф-повара

Бренд-шеф Марина Шитикова рекомендует:
  • использовать для приготовления куличей муку высшего сорта с содержанием белка не менее 13% – хлебопекарную или специализированную муку для выпечки;
  • выбирать сливочное масло с жирностью не менее 82,5%. Не использовать маргарин – он содержит растительные жиры, которые делают тесто рыхлым. Можно экспериментировать с кокосовым или топленым маслом;
  • вымешивать тесто для кулича не менее 10 минут;
  • добавлять сливочное масло в конце, предварительно размягчив его;
  • если в рецепте используются сухофрукты, то сначала нужно замочить их в подогретом коньяке или роме, затем просушить на бумажном полотенце.
Александр Кузичев дополняет, что лучше всего использовать для приготовления куличей яйца категории С0, качественные цукаты и орехи. Обязательно стоит проверять срок годности на дрожжах, а в случае применения живых дрожжей, важно правильно пересчитать их с сухими по граммам. По словам эксперта, при добавлении коньяка, кулич дольше остается мягким внутри и не черствеет.
 
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