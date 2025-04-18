Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев
Народный артист России дрессировщик Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни
Дрессировщик Виктор Кудрявцев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын директора Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин.
"Да, Виктор Кудрявцев умер... Он давно болел", - сказал собеседник агентства.
В ноябре 2024 года гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщал, что навещал Кудрявцева в центре паллиативной помощи. Он писал, что дрессировщик заболел ковидом, у него начались сильные осложнения. Только благодаря профессионализму врачей, постоянному уходу жены, заслуженной артистки России Ольги Кудрявцевой, и дочери Натальи Кудрявцевой состояние дрессировщика постепенно улучшалось, отмечал Запашный.
Кудрявцев — советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр-постановщик и дрессировщик, родился 13 января в 1951 году в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, также учился в ГИТИСе. Работал в Цирке на проспекте Вернадского в Москве, а в 1988 году был приглашён в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. В 1995 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2007 году стал народным артистом России.
Дрессировщик Виктор Кудрявцев