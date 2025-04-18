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Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев - РИА Новости, 18.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:35 18.04.2025 (обновлено: 14:01 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kudrjavtsev-2012058384.html
Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев
Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев - РИА Новости, 18.04.2025
Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев
Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын директора Московского Цирка РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T13:35:00+03:00
2025-04-18T14:01:00+03:00
культура
россия
виктор кудрявцев
юрий никулин
московский цирк никулина
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын директора Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин. "Да, Виктор Кудрявцев умер... Он давно болел", - сказал собеседник агентства.В ноябре 2024 года гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщал, что навещал Кудрявцева в центре паллиативной помощи. Он писал, что дрессировщик заболел ковидом, у него начались сильные осложнения. Только благодаря профессионализму врачей, постоянному уходу жены, заслуженной артистки России Ольги Кудрявцевой, и дочери Натальи Кудрявцевой состояние дрессировщика постепенно улучшалось, отмечал Запашный.Кудрявцев — советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр-постановщик и дрессировщик, родился 13 января в 1951 году в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, также учился в ГИТИСе. Работал в Цирке на проспекте Вернадского в Москве, а в 1988 году был приглашён в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. В 1995 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2007 году стал народным артистом России.
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россия, виктор кудрявцев, юрий никулин, московский цирк никулина
Культура, Россия, Виктор Кудрявцев, Юрий Никулин, Московский цирк Никулина
Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев

Народный артист России дрессировщик Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДрессировщик Виктор Кудрявцев
Дрессировщик Виктор Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дрессировщик Виктор Кудрявцев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын директора Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин.
"Да, Виктор Кудрявцев умер... Он давно болел", - сказал собеседник агентства.
В ноябре 2024 года гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщал, что навещал Кудрявцева в центре паллиативной помощи. Он писал, что дрессировщик заболел ковидом, у него начались сильные осложнения. Только благодаря профессионализму врачей, постоянному уходу жены, заслуженной артистки России Ольги Кудрявцевой, и дочери Натальи Кудрявцевой состояние дрессировщика постепенно улучшалось, отмечал Запашный.
Кудрявцев — советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр-постановщик и дрессировщик, родился 13 января в 1951 году в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, также учился в ГИТИСе. Работал в Цирке на проспекте Вернадского в Москве, а в 1988 году был приглашён в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. В 1995 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2007 году стал народным артистом России.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДрессировщик Виктор Кудрявцев
Дрессировщик Виктор Кудрявцев - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Дрессировщик Виктор Кудрявцев
 
КультураРоссияВиктор КудрявцевЮрий НикулинМосковский цирк Никулина
 
 
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