https://ria.ru/20250418/kudrjavtsev-2012058384.html

Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев

Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев - РИА Новости, 18.04.2025

Умер один из самых известных российских дрессировщиков Виктор Кудрявцев

Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын директора Московского Цирка РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T13:35:00+03:00

2025-04-18T13:35:00+03:00

2025-04-18T14:01:00+03:00

культура

россия

виктор кудрявцев

юрий никулин

московский цирк никулина

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Дрессировщик, народный артист России Виктор Кудрявцев умер на 75-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил РИА Новости сын директора Московского Цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин. "Да, Виктор Кудрявцев умер... Он давно болел", - сказал собеседник агентства.В ноябре 2024 года гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" сообщал, что навещал Кудрявцева в центре паллиативной помощи. Он писал, что дрессировщик заболел ковидом, у него начались сильные осложнения. Только благодаря профессионализму врачей, постоянному уходу жены, заслуженной артистки России Ольги Кудрявцевой, и дочери Натальи Кудрявцевой состояние дрессировщика постепенно улучшалось, отмечал Запашный.Кудрявцев — советский и российский артист цирка, цирковой режиссёр-постановщик и дрессировщик, родился 13 января в 1951 году в Москве. Окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства, также учился в ГИТИСе. Работал в Цирке на проспекте Вернадского в Москве, а в 1988 году был приглашён в Московский цирк Никулина на Цветном бульваре. В 1995 году был удостоен звания заслуженного артиста РФ, а в 2007 году стал народным артистом России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, виктор кудрявцев, юрий никулин, московский цирк никулина