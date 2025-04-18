https://ria.ru/20250418/krym-2012135479.html
Крым сможет принять туристов вместо Анапы, заявил РСТ
Крым сможет принять туристов вместо Анапы, заявил РСТ - РИА Новости, 18.04.2025
Крым сможет принять туристов вместо Анапы, заявил РСТ
Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T17:21:00+03:00
2025-04-18T17:21:00+03:00
2025-04-18T17:21:00+03:00
туризм
анапа
севастополь
темрюк
анна попова
российский союз туриндустрии (рст)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы, причем без явного повышения цен, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Единственное направление, которое может аккумулировать весь "анапский" спрос – это Крым. Этот процесс уже идет, не случайно власти Крыма и турбизнес сообщают о росте бронирований на лето на 50%. Он был в последние годы серьезно недозагружен, туда и перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен", - сообщили в РСТ со ссылкой на президента союза Илью Уманского. Он уточнил, что соседние с Анапой курорты уже неплохо загружены. Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что зона Крыма и Севастополя свободна от загрязнения и пригодна для организации летнего курортного сезона. Она при этом отметила, что 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка на сегодняшний день не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для купального сезона.
https://ria.ru/20250418/anapa-2012057025.html
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анапа, севастополь, темрюк, анна попова, российский союз туриндустрии (рст), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Туризм, Анапа, Севастополь, Темрюк, Анна Попова, Российский союз туриндустрии (РСТ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Крым сможет принять туристов вместо Анапы, заявил РСТ
РСТ: Крым сможет принять пляжных туристов вместо Анапы без повышения цен