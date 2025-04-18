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Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов
Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов - РИА Новости, 18.04.2025
Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов
Туристический поток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года, сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:12:00+03:00
2025-04-18T14:12:00+03:00
2025-04-18T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Туристический поток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года, сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. "Я хотел бы от имени Крыма начать с того, что у нас благоприятная обстановка, все готово к приему большого количества туристов. Напомню, в 2021 году у нас было 9,5 миллиона туристов. После 2022 года несколько их количество снизилось. Сейчас мы возвращаемся к прежним нормам", - сказал Мурадов на брифинге по подготовке к туристическому сезону. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, в 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, россия, георгий мурадов, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Георгий Мурадов, Республика Крым
Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов
Мурадов: турпоток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года