https://ria.ru/20250418/krym-2012067033.html

Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов

Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов - РИА Новости, 18.04.2025

Турпоток в Крым возвращается к показателям 2021 года, заявил Мурадов

Туристический поток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года, сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:12:00+03:00

2025-04-18T14:12:00+03:00

2025-04-18T14:12:00+03:00

туризм

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Туристический поток в Крым возвращается к показателям рекордного 2021 года, сообщил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. "Я хотел бы от имени Крыма начать с того, что у нас благоприятная обстановка, все готово к приему большого количества туристов. Напомню, в 2021 году у нас было 9,5 миллиона туристов. После 2022 года несколько их количество снизилось. Сейчас мы возвращаемся к прежним нормам", - сказал Мурадов на брифинге по подготовке к туристическому сезону. По итогам 2024 года турпоток в Крым составил более 6 миллионов человек, в 2023 году он принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.

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россия

республика крым

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Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, георгий мурадов, республика крым