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Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону - РИА Новости, 18.04.2025
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону
Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:09:00+03:00
2025-04-18T14:09:00+03:00
2025-04-18T14:09:00+03:00
туризм
новости - туризм
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георгий мурадов
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей. "Я хотел бы тоже подчеркнуть, что все наши объекты готовы для приема гостей… У нас будет действовать около сотни санаториев и более 1100 гостиничных учреждений. Пляжи подготовлены, но Крым – это, конечно, не только солнце, не только лежать на морском берегу", - сказал Мурадов на брифинге по подготовке к туристическому сезону. Он добавил, что в Крыму организован надежный и постоянный мониторинг за экологический ситуацией.
https://ria.ru/20250409/krym-2010310381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, россия, георгий мурадов, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Георгий Мурадов, Республика Крым
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону
Постпред Мурадов: все туристические объекты в Крыму готовы к приему гостей