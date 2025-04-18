https://ria.ru/20250418/krym-2012066649.html

Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону

Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону - РИА Новости, 18.04.2025

Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей. РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T14:09:00+03:00

2025-04-18T14:09:00+03:00

2025-04-18T14:09:00+03:00

туризм

новости - туризм

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георгий мурадов

республика крым

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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей. "Я хотел бы тоже подчеркнуть, что все наши объекты готовы для приема гостей… У нас будет действовать около сотни санаториев и более 1100 гостиничных учреждений. Пляжи подготовлены, но Крым – это, конечно, не только солнце, не только лежать на морском берегу", - сказал Мурадов на брифинге по подготовке к туристическому сезону. Он добавил, что в Крыму организован надежный и постоянный мониторинг за экологический ситуацией.

https://ria.ru/20250409/krym-2010310381.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, россия, георгий мурадов, республика крым