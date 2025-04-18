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Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону - РИА Новости, 18.04.2025
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Туризм
 
14:09 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/krym-2012066649.html
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону - РИА Новости, 18.04.2025
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону
Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T14:09:00+03:00
2025-04-18T14:09:00+03:00
туризм
новости - туризм
россия
георгий мурадов
республика крым
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей. "Я хотел бы тоже подчеркнуть, что все наши объекты готовы для приема гостей… У нас будет действовать около сотни санаториев и более 1100 гостиничных учреждений. Пляжи подготовлены, но Крым – это, конечно, не только солнце, не только лежать на морском берегу", - сказал Мурадов на брифинге по подготовке к туристическому сезону. Он добавил, что в Крыму организован надежный и постоянный мониторинг за экологический ситуацией.
https://ria.ru/20250409/krym-2010310381.html
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новости - туризм, россия, георгий мурадов, республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Георгий Мурадов, Республика Крым
Постпред в Крыму заявил о готовности туристических объектов к новому сезону

Постпред Мурадов: все туристические объекты в Крыму готовы к приему гостей

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТуристы на территории Генуэзской крепости в Судаке
Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Туристы на территории Генуэзской крепости в Судаке. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов сообщил, что все туристические объекты в регионе готовы к приему гостей.
"Я хотел бы тоже подчеркнуть, что все наши объекты готовы для приема гостей… У нас будет действовать около сотни санаториев и более 1100 гостиничных учреждений. Пляжи подготовлены, но Крым – это, конечно, не только солнце, не только лежать на морском берегу", - сказал Мурадов на брифинге по подготовке к туристическому сезону.
Он добавил, что в Крыму организован надежный и постоянный мониторинг за экологический ситуацией.
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