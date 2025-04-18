https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html

В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык

В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык - РИА Новости, 18.04.2025

В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык

Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T12:43:00+03:00

2025-04-18T12:43:00+03:00

2025-04-18T12:50:00+03:00

симферополь

россия

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. По данным следствия, жительница Симферополя в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера, призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией. Противоправные действия выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Крым. "Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет. Санкция статьи ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет", ч. 2 ст. 280 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html

симферополь

россия

севастополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

симферополь, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия