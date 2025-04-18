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В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык - РИА Новости, 18.04.2025
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык
Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:43:00+03:00
2025-04-18T12:43:00+03:00
2025-04-18T12:50:00+03:00
симферополь
россия
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. По данным следствия, жительница Симферополя в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера, призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией. Противоправные действия выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Крым. "Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет. Санкция статьи ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет", ч. 2 ст. 280 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
Симферополь, Россия, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Происшествия
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык
ФСБ завела дело на призывавшую искоренить русский язык жительницу Симферополя