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В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык - РИА Новости, 18.04.2025
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12:43 18.04.2025 (обновлено: 12:50 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/krym-2012041751.html
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык - РИА Новости, 18.04.2025
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык
Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:43:00+03:00
2025-04-18T12:50:00+03:00
симферополь
россия
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю. По данным следствия, жительница Симферополя в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера, призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией. Противоправные действия выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Крым. "Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет. Санкция статьи ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет", ч. 2 ст. 280 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20250328/fsb-2007872528.html
симферополь
россия
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симферополь, россия, севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия
Симферополь, Россия, Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Крым, Происшествия
В Крыму завели дело на женщину, призывавшую искоренить русский язык

ФСБ завела дело на призывавшую искоренить русский язык жительницу Симферополя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы ФСБ
Бойцы ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено в отношении жительницы Симферополя, которая в украинском чате призывала искоренить русский язык и русских, сообщила пресс-служба управления ФСБ по республике Крым и Севастополю.
По данным следствия, жительница Симферополя в одном из украинских чатов, где размещаются публикации антироссийского характера, призывала искоренить русский язык вместе с русской нацией. Противоправные действия выявлены сотрудниками пограничного управления ФСБ России по республике Крым.
"Возбуждено уголовное дело за осуществление публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, совершенное с использованием сети интернет. Санкция статьи ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет", ч. 2 ст. 280 УК РФ) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", - сообщили в ведомстве.
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28 марта, 10:21
 
СимферопольРоссияСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
 
 
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