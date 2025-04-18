https://ria.ru/20250418/krym-2012038261.html
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений - РИА Новости, 18.04.2025
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений
Побережье Крыма очистили от загрязнения мазутом, оно пригодно для организации летнего отдыха, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:31:00+03:00
2025-04-18T12:31:00+03:00
2025-04-18T13:16:00+03:00
севастополь
керченский пролив
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
анна попова
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Побережье Крыма очистили от загрязнения мазутом, оно пригодно для организации летнего отдыха, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова."Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна для сегодняшнего дня, для организации летнего курортного сезона", — сказала она.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносило на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.По оценке Росприроднадзора, ущерб от ЧП составил почти 85 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250416/sevastopol-2011589501.html
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севастополь, керченский пролив, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, анна попова
Севастополь, Керченский пролив, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Анна Попова
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений
Попова: пляжи Крыма и Севастополя стали пригодны для организации летнего сезона