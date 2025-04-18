Рейтинг@Mail.ru
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений - РИА Новости, 18.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 18.04.2025 (обновлено: 13:16 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/krym-2012038261.html
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений - РИА Новости, 18.04.2025
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений
Побережье Крыма очистили от загрязнения мазутом, оно пригодно для организации летнего отдыха, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T12:31:00+03:00
2025-04-18T13:16:00+03:00
севастополь
керченский пролив
краснодарский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
крушение двух танкеров в керченском проливе
анна попова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994492129_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_426c682feb3d1965b760861f3db905a7.jpg
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Побережье Крыма очистили от загрязнения мазутом, оно пригодно для организации летнего отдыха, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова."Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна для сегодняшнего дня, для организации летнего курортного сезона", — сказала она.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносило на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.По оценке Росприроднадзора, ущерб от ЧП составил почти 85 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20250416/sevastopol-2011589501.html
севастополь
керченский пролив
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994492129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a27f02001e06a6c16f13089fbbae4041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, керченский пролив, краснодарский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), крушение двух танкеров в керченском проливе, анна попова
Севастополь, Керченский пролив, Краснодарский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Анна Попова
Пляжи Крыма и Севастополя полностью очистили от загрязнений

Попова: пляжи Крыма и Севастополя стали пригодны для организации летнего сезона

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Сотрудники МЧС России убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Побережье Крыма очистили от загрязнения мазутом, оно пригодно для организации летнего отдыха, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна для сегодняшнего дня, для организации летнего курортного сезона", — сказала она.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, мазут также выносило на берег Крыма. В этих регионах ввели режим ЧС.
По оценке Росприроднадзора, ущерб от ЧП составил почти 85 миллиардов рублей.
Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Все пляжи Севастополя готовят к открытию сезона
16 апреля, 15:14
 
СевастопольКерченский проливКраснодарский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Крушение двух танкеров в Керченском проливеАнна Попова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала