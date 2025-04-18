https://ria.ru/20250418/kriterii-2011960497.html

Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны

Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны - РИА Новости, 18.04.2025

Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны

Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T08:11:00+03:00

2025-04-18T08:11:00+03:00

2025-04-18T08:11:00+03:00

общество

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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании "AliExpress СНГ" и исследовательского центра "Позиция". "Основным критерием при выборе смартфона является его цена – так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России. Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%. При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же - на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый. Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).

https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html

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общество, технологии, россия, снг