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Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны - РИА Новости, 18.04.2025
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08:11 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/kriterii-2011960497.html
Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны
Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны - РИА Новости, 18.04.2025
Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны
Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T08:11:00+03:00
2025-04-18T08:11:00+03:00
общество
технологии
россия
снг
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании "AliExpress СНГ" и исследовательского центра "Позиция". "Основным критерием при выборе смартфона является его цена – так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России. Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%. При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же - на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый. Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).
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общество, технологии, россия, снг
Общество, Технологии, Россия, СНГ
Исследование показало, как россияне выбирают смартфоны

Более половины россиян выбирают смартфон исходя из его цены

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Более половины покупателей в России выбирают новый смартфон отталкиваясь от его цены, а характеристики и репутация бренда не так важны, выяснили для РИА Новости специалисты компании "AliExpress СНГ" и исследовательского центра "Позиция".
"Основным критерием при выборе смартфона является его цена – так ответили 54% респондентов, на втором месте технические характеристики 49%, еще для 32% ответивших важна репутация бренда. При этом рекомендации значимы для 14% покупателей, а на новизну модели обращают внимание только 9% опрошенных", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1,3 тысячи человек старше 18 лет по всей России.
Отмечается, что среди технических характеристик для покупателей наибольшее значение имеют оперативная память и процессор. Дизайн и материалы, из которых сделано устройство, важны для трети, в то время как фото- и видеокамера играет роль для 27%.
При поиске информации перед покупкой четверть опрошенных полагаются на рекомендации друзей и родственников, столько же - на репутацию бренда, а 17% на рекламу. Обзоры в СМИ помогают определиться 13% респондентам, а на мнение блогеров обращают внимание каждый десятый.
Также по мнению 30% сразу с телефоном необходимо купить защитные стекла и пленки, чехлы (22%), зарядные шнуры, блоки и беспроводные зарядки (12%).
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