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Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках

Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках - РИА Новости, 18.04.2025

Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках

Бывший заместитель заведующего отделом пропаганды центрального комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчунь обвиняется в получении взяток в особо крупном размере,... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T09:29:00+03:00

2025-04-18T09:29:00+03:00

2025-04-18T10:14:00+03:00

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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Бывший заместитель заведующего отделом пропаганды центрального комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчунь обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщила верховная народная прокуратура. В декабре 2024 года верховная народная прокуратура сообщала, что выдала ордер на арест Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток. "Обвиняемый Чжан Цзяньчунь… используя служебные полномочия и условия, связанные с его должностным положением, оказывал содействие другим лицам в получении выгод и незаконно получал от них денежные средства и материальные ценности в особо крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat. Отмечается, что, согласно закону, он должен быть привлечен к уголовной ответственности за преступление, связанное с получением взяток.

https://ria.ru/20250411/kitay-2010595037.html

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