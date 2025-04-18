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Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках - РИА Новости, 18.04.2025
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09:29 18.04.2025 (обновлено: 10:14 18.04.2025)
https://ria.ru/20250418/kpk-2011971708.html
Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках
Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках - РИА Новости, 18.04.2025
Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках
Бывший заместитель заведующего отделом пропаганды центрального комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчунь обвиняется в получении взяток в особо крупном размере,... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T09:29:00+03:00
2025-04-18T10:14:00+03:00
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Бывший заместитель заведующего отделом пропаганды центрального комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчунь обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщила верховная народная прокуратура. В декабре 2024 года верховная народная прокуратура сообщала, что выдала ордер на арест Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток. "Обвиняемый Чжан Цзяньчунь… используя служебные полномочия и условия, связанные с его должностным положением, оказывал содействие другим лицам в получении выгод и незаконно получал от них денежные средства и материальные ценности в особо крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat. Отмечается, что, согласно закону, он должен быть привлечен к уголовной ответственности за преступление, связанное с получением взяток.
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в мире, китай
В мире, Китай
Экс-замглавы отдела пропаганды Компартии Китая обвинили во взятках

Экс-замглавы отдела пропаганды КПК Чжан Цзяньчуня обвинили в получении взяток

© Getty Images / VCGЧжан Цзяньчунь
Чжан Цзяньчунь - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© Getty Images / VCG
Чжан Цзяньчунь. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Бывший заместитель заведующего отделом пропаганды центрального комитета Компартии Китая Чжан Цзяньчунь обвиняется в получении взяток в особо крупном размере, сообщила верховная народная прокуратура.
В декабре 2024 года верховная народная прокуратура сообщала, что выдала ордер на арест Чжан Цзяньчуня по подозрению в получении взяток.
"Обвиняемый Чжан Цзяньчунь… используя служебные полномочия и условия, связанные с его должностным положением, оказывал содействие другим лицам в получении выгод и незаконно получал от них денежные средства и материальные ценности в особо крупном размере", - говорится в сообщении прокуратуры в социальной сети WeChat.
Отмечается, что, согласно закону, он должен быть привлечен к уголовной ответственности за преступление, связанное с получением взяток.
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