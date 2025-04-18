Кот Толик стал бронзовым призером премии "Лохматый Оскар"
Талисман пожарных Москвы кот Толик стал бронзовым призером "Лохматого Оскара"
© Фото предоставлено МЧС МосквыКот Толик
© Фото предоставлено МЧС Москвы
Кот Толик. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший ранее звание прапорщика внутренней службы, стал бронзовым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар").
Церемония вручения премии, которая состоялась в пятницу в городе Зеленоградске Калининградской области, транслировалась на сайте проекта.
"Бронзовым призером шестого сезона премии "Мой ласковый и нужный зверь" объявляется кот Толик (Москва)", – сказал один из ведущих церемонии.
Кот не присутствовал на вручении награды в Зеленоградске, поскольку, как сообщил его "напарник", "в последний момент выяснилось, что Толик очень боится летать".
В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру.
Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а пожарные – верного друга.
По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.
Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами этой премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.