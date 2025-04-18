https://ria.ru/20250418/kot-2012198953.html

Кот Толик стал бронзовым призером премии "Лохматый Оскар"

Кот Толик стал бронзовым призером премии "Лохматый Оскар" - РИА Новости, 18.04.2025

Кот Толик стал бронзовым призером премии "Лохматый Оскар"

Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший ранее звание прапорщика внутренней службы, стал бронзовым призером международной премии "Мой РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T21:22:00+03:00

2025-04-18T21:22:00+03:00

2025-04-18T21:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр – РИА Новости. Талисман пожарных Москвы кот Толик из отряда "Семенычи", получивший ранее звание прапорщика внутренней службы, стал бронзовым призером международной премии "Мой ласковый и нужный зверь" ("Лохматый Оскар"). Церемония вручения премии, которая состоялась в пятницу в городе Зеленоградске Калининградской области, транслировалась на сайте проекта. "Бронзовым призером шестого сезона премии "Мой ласковый и нужный зверь" объявляется кот Толик (Москва)", – сказал один из ведущих церемонии. Кот не присутствовал на вручении награды в Зеленоградске, поскольку, как сообщил его "напарник", "в последний момент выяснилось, что Толик очень боится летать". В День спасателя коту-пожарному Толику, несущему службу в 89-й пожарной части управления по ЮВАО главного управления МЧС по Москве, вручили первое специальное звание – прапорщик внутренней службы. В главке отмечали, что за годы службы в отряде "Семенычи" кот завоевал сердца пожарных, став их верным другом и талисманом. Толик активно участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, посещая каждый день разводы караулов, провожает пожарных на выезды и встречает их. Сотрудники чрезвычайного ведомства сперва смастерили для Толика погоны, а затем начали приготовления к пошиву формы МЧС. В конце января были сделаны контрольные обмеры; Толику очень понравился этот процесс, который он воспринял как игру. Кот Анатолий появился в 89-й пожарной части города Москвы в 2020 году. При тушении пожара огнеборец Сергей Черня пошел к спецтранспорту, чтобы взять кислородный баллон, ему навстречу выбежал котенок. Сотрудник МЧС посадил малыша в машину, а после вызова команда решила оставить его в части. Так котик обрел новую семью, а пожарные – верного друга. По данным МЧС России, всего в подразделениях министерства сейчас служат более 300 котов и собак. Есть также белки, рыбки и черепахи. Они выполняют важную задачу – дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов. Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь" учреждена в Зеленоградске в 2019 году. Номинантами этой премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. Также предусмотрена номинация "В ответе за тех..." для зоозащитников и творческая номинация для журналистов и блогеров, освещающих тематику ответственного отношения к окружающему миру.

https://ria.ru/20250131/tolik-1996567489.html

https://ria.ru/20250121/premiya-1994863350.html

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