https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html

"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе

"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 18.04.2025

"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США... РИА Новости, 18.04.2025

2025-04-18T10:22:00+03:00

2025-04-18T10:22:00+03:00

2025-04-18T10:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

стив уиткофф

дональд трамп

сша

нато

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе.Поводом стало обвинение главы киевского режима в адрес Уиткоффа в распространении "российских нарративов" из-за высказываний об украинских территориях.По мнению аналитика, Уиткофф или любой другой из американской администрации абсолютно легитимен в обсуждении этой темы. "Киев добровольно выбрал этот путь вассалитета", — написал он. В свою очередь, Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html

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в мире, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, сша, нато