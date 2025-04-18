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"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 18.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 18.04.2025
https://ria.ru/20250418/koshkovich-2011983521.html
"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе
"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 18.04.2025
"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США... РИА Новости, 18.04.2025
2025-04-18T10:22:00+03:00
2025-04-18T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
стив уиткофф
дональд трамп
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе.Поводом стало обвинение главы киевского режима в адрес Уиткоффа в распространении "российских нарративов" из-за высказываний об украинских территориях.По мнению аналитика, Уиткофф или любой другой из американской администрации абсолютно легитимен в обсуждении этой темы. "Киев добровольно выбрал этот путь вассалитета", — написал он. В свою очередь, Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
https://ria.ru/20250418/ukraina-2011964826.html
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в мире, владимир зеленский, стив уиткофф, дональд трамп, сша, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, США, НАТО
"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе

Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Зеленского об Уиткоффе

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе.
Поводом стало обвинение главы киевского режима в адрес Уиткоффа в распространении "российских нарративов" из-за высказываний об украинских территориях.
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По мнению аналитика, Уиткофф или любой другой из американской администрации абсолютно легитимен в обсуждении этой темы.

"Киев добровольно выбрал этот путь вассалитета", — написал он.

В свою очередь, Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийСтив УиткоффДональд ТрампСШАНАТО
 
 
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