"Киев выбрал". Заявление Зеленского о переговорах вызвало ярость на Западе
Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Зеленского об Уиткоффе
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал в соцсети X заявление Владимира Зеленского о спецпосланнике президента США Дональда Трампа Стиве Уиткоффе.
Поводом стало обвинение главы киевского режима в адрес Уиткоффа в распространении "российских нарративов" из-за высказываний об украинских территориях.
По мнению аналитика, Уиткофф или любой другой из американской администрации абсолютно легитимен в обсуждении этой темы.
"Киев добровольно выбрал этот путь вассалитета", — написал он.
В свою очередь, Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.
"Киев добровольно выбрал этот путь вассалитета", — написал он.
В свою очередь, Уиткофф заявлял, что в рамках украинского урегулирования появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, а урегулирование выходит за рамки "так называемых пяти территорий" (Крым, Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области - ред.), в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности и отказе от планов по принятию Украины в НАТО.